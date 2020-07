Rassismus-Debatte: "Vom Winde verweht" jetzt mit "Sehhilfe"

"Hallo, ich bin Jacqueline Stewart von Turner Classic Movies. Sie sehen jetzt gleich einen der seit langem populärsten Filme aller Zeiten, 'Vom Winde verweht'." So hört es sich also an, wenn vor einem Film-Klassiker gewarnt wird. Jacqueline Stewart, eine Fachfrau für Filmgeschichte, begrüßt beim Streaming-Portal HBO neuerdings alle, die sich das Südstaaten-Epos "Vom Winde verweht" ansehen wollen, und weist die Zuschauer auf die offenkundig rassistischen Szenen hin. Zwar habe Produzent David O. Selznick 1939 bei der Filmpremiere ein schlechtes Gewissen gegenüber Schwarzen gehabt, weil er die Sklavenhalter-Gesellschaft des alten, amerikanischen Südens in einem sehr milden, ja romantischen Licht zeigte. Aber wenn es diese Bedenken wirklich gegeben haben sollte, wurden sie von einem wahren Oscar-Preisregen schnell weggespült. Und das kitschtriefende Drama ist bis heute der größte Kassenschlager aller Zeiten.

Klassiker, aus der Zeit gefallen

Nun braucht es eigentlich keine "Sehhilfe", um Selznicks vierstündiges Klischee-Festival als rassistisch einzustufen. Und es macht wenig Sinn, auseinander zu fieseln, ob das mehr an den Wertvorstellungen von 1939, also der Produktionszeit, liegt oder am aristokratischen Lebensstil von 1861, dem Jahr, in dem die Geschichte ihren Anfang nimmt. Fest steht: Der Klassiker ist aus der Zeit gefallen – aber gilt das nicht für alle Unterhaltungs- und die allermeisten Kunstfilme? Das Kino hat ja schon immer die Gesellschaft abgebildet, in der es entstanden ist, und selbst, wenn Filme einst betont gesellschaftskritisch waren, sind sie inzwischen von wenigen Ausnahmen abgesehen museal. Sexuelle Fantasien dürften jedenfalls heute nicht mehr so radikal machohaft bebildert werden wie 1968 in der Science-Fiction-Satire "Barbarella".