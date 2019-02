Vom schweren Weg zum Münchner Humor-Museum

Finanzierungsquelle: Stadt und Staat?

Vor Kurzem hat der Kurator Stefan Iglhaut eine Machbarkeitsstudie für das Projekt vorgelegt. Darin hat Iglhaut unter anderem berechnet, wie viel es die Stadt München kosten würde, die Viehmarkt-Bank in ein Museum zu verwandeln: Nach allen Abzügen, zum Beispiel der schon gesammelten Spenden des Vereins von einer Million Euro, bleiben 13 Millionen Euro übrig.

Momentan beschäftigt sich das Kulturreferat der Stadt damit, die 170 Seiten starke Machbarkeitsstudie zu prüfen. "Angesichts des Umfangs der Unterlagen können wir derzeit noch keine Einschätzung dazu abgeben", heißt es aus dem Kulturreferat. Auch die Idee, den Staat in die Finanzierung einzubinden, steht im Raum. Außerdem will der Verein weiterhin versuchen, Spenden einzunehmen, zum Beispiel mit einer Benefizveranstaltung am 2. Februar 2019.

Nicht einfach nur ein Museum

In der Viehmarkt-Bank soll nicht einfach nur ein Museum, sondern ein Forum für Humor entstehen - ein Ort der Begegnung mit Ausstellungs- und Aufführungsräumen, einem Café, einer Kino-Box und einer Bühne, damit die Besucher Humor auch in Veranstaltungen, Workshops und Fortbildungen erleben können. Außerdem soll genug Platz für eine Humor-Akademie und einen Comedy Club geschaffen werden.

Den Grundstein für das Vorhaben des Forums Humor hat der Förderverein Komische Pinakothek e.V. gelegt. Schon 2010 hatte der Verein versucht, ein Humor-Museum für die Ausstellung der Werke von Karikaturisten, Cartoonisten oder Satirikern einzurichten. Künstler wie Loriot und Dieter Hanitzsch hatten das Projekt unterstützt. 2017 wurde aus der Komischen Pinakothek das Forum Humor.