Vom richtigen Umgang mit Zeit

365 Tage, 8.760 Stunden, 525.600 Minuten, 31.536.000 Sekunden. Und das bei Frauen im Durchschnitt 84 Lebensjahre lang, bei Männern immerhin 79. Eigentlich sehr viel Zeit. Trotzdem leiden die meisten unter Zeitnot. Zwar versprechen Digitalisierung und Automatisierung einen Gewinn an Zeit, doch der verpufft bei der Pflege all unserer digitalen Identitäten und Kommunikationskanäle. Zeitforscher wie die Soziologin Elke Großer sprechen von einer "Ökonomie der Aufmerksamkeit".

"Die digitalen Medien sind eben wahre Zeitfresser. So nutzt zum Beispiel Facebook gezielt Schwächen der menschlichen Psyche aus: Für jeden Klick erhalten wir Belohnungen, die uns ein gutes Gefühl vermitteln und die wirken so wie Suchtmittel, zu denen wir immer wieder im Alltag greifen müssen. Und dann verlieren wir die Kontrolle über unsere Zeit und den Zugang zu Muße." Zeitforscherin Elke Großer

Fehlende Muße: schwerwiegende Folgen für die Seele

Das Fehlen von unverzweckter Zeit, von Muße hat schwere Folgen für die Seele. Denn Muße fördert unmittelbares, echtes Erleben von Augenblicken, Begegnungen, Beziehungen. Das, was Zeitforscher wie der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa Resonanzerfahrung nennen.

"Das sind Momente, in denen uns etwas berührt oder bewegt, wir reagieren als ganzer Mensch auf etwas, was uns erreicht oder bewegt, das kann ein anderer Mensch sein oder eine Sache. Das kann in Arbeitsprozessen sein, wo wir was einbringen können, das kann in Begegnungen sein. Das kann in Naturerfahrungen stattfinden." Zeitforscher Hartmut Rosa

Menschen "in sich immer zerrissener"

Hanns-Hinrich Sierck ist Beauftragter der evangelischen Landeskirche für geistliche Übungen und leitet das Spirituelle Zentrum Sankt Martin in München. Er erlebt täglich, wie Menschen nach Besinnung suchen, weil diese im Alltag kaum noch zu finden ist. Die Folgen sind auch für die Gesellschaft im Ganzen gefährlich, ist Hanns-Hinrich Sierck überzeugt.

"Ich erlebe, dass Menschen immer in sich zerrissener werden und die Ruhe auch sich selber zu finden, immer mehr verloren geht. Ich halte das für schlimm, denn dadurch geht ja auch das ganze soziale Netzwerk kaputt, das hat ja Folgen, denn wenn ich zu mir selber nicht finde, mit mir nicht klar komme, komme ich auch mit den Mitmenschen nicht klar. Und so zerreißt es eigentlich eine ganze Gesellschaft." Hanns-Hinrich Sierck, evangelischer Theologe.

Im spirituellen Zentrum Sankt Martin suchen Menschen nach Resonanzerfahrungen, in Meditation, beim Yoga, beim Sitzen in Stille oder beim Herzensgebet, das schon die ersten christlichen Mönche praktizierten.

Einatmen, ausatmen - Christusgebet und Kontemplation

Bis heute spielt es eine große Rolle in der orthodoxen Kirche oder der Spiritualität kontemplativer Orden. Manuel aus München ist regelmäßiger Besucher im Spirituellen Zentrum, wo er das Sitzen in Stille praktiziert und das christliche Herzensgebet.

"Das Herzensgebet besteht eigentlich nur aus zwei Worten, die man mit Ausatmen und Einatmen wiederholt und die heißen Jesus Christus. Und dann sitz ich da. Das Sitzen fällt mir leicht. Aber dann tatsächlich zu atmen und nur diese beiden Worte zu gebrauchen, da bin ich, glaube ich, ganz schön am Anfang, weil es da eine Vielzahl von Gedankentornados gibt, die durch meinen Kopf jagen." Manuel, Besucher des Spirituellen Zentrums.

Andere suchen Ganzheitlichkeit im meditativen Werk der eigenen Hände – beim Handwerken zum Beispiel. "Flow", also Strömen oder Fließen nennen Psychologen den Zustand, in dem die Kreativität nur so sprudelt und die Zeit scheinbar aufgehoben ist. Ein fast spirituelles Erleben von Zeit und Wirklichkeit, in dem Menschen ganz und gar eins sind mit sich selbst und zugleich vollkommen im Moment aufgehen. Wie sehr sich viele danach sehnen, verrät der Erfolg von Kreativzeitschriften, zum Beispiel des Magazins "Flow", das seinen Lesern Entspannung durch Basteln oder Zeichnen verspricht.

Mandalas ausmalen für gestresste Großstädterseelen

Und wiederum waren es christliche Mönche, die schon Jahrhunderte zuvor erkannten, dass nicht kontemplative Versenkung allein ein spirituell erfülltes Leben verspricht, sondern, dass es auf den rechten Rhythmus von Arbeit und Gebet ankommt. Ora et labora, dieser Grundsatz benediktinischer Frömmigkeit beschreibt nichts anderes als die Erfahrung, dass erst der stete Rhythmus von Aktivität und Kontemplation ein ganzheitliches Leben ermöglicht.

Wieder andere versuchen, ihren Lebensrhythmus stärker an der Natur, mit ihren Rhythmen und Zyklen auszurichten. Stefanie Wagner aus Faistenhaar im Landkreis München versteht sich selbst als Schamanin. Ihren persönlichen Lebensrhythmus findet sie in heidnischen Jahreskreisfesten, wie der Sommer- oder Wintersonnwende oder der Herbst- und Frühlingstagundnachtgleiche.

Sonne, Mond und Sterne - leben nach Jahreskreisfesten

Und auch wenn vieles an dem, was die meisten heute als keltischen Jahreskreis kennen, eine Konstruktion aus moderner Sicht sein dürfte, so ist doch unbestritten, dass schon frühere Generationen diese Daten als herausgehobene Momente im Jahr rituell zelebrierten.

"Ich bin damit groß geworden, den Jahreskreis, so wie er früher in der Landwirtschaft gewesen ist - da komme ich ursprünglich her - zu sehen: wie diese Rhythmen sind und immer wieder im Fluss der Zeit zu bleiben. Man richtet sich einfach nach dem Jahreskreis, nicht nach vorgegebenen Kalendertagen oder nach dem, wie alle anderen Zeit haben, sondern man richtet sich einfach nach den Dingen, die in der Natur vorgegeben sind, wie zum Beispiel die Wintersonnenwende. Oder die Sommersonnenwende, das ist ein fixes Datum, da brauchen wir nicht zu hudeln oder zu tun, das ist von der Natur vorgegeben und danach kann man sich richten. Das macht die Natur nicht anders." Stefanie Wagner, Schamanin.

Stefanie Wagners Ritual zur Wintersonnwende: An einen so genannten "Julzweig" aus neun verschiedenen Hölzern (Haselnuss, Kiefer, Fichte, Weide, Buche, Eiche, Pappel, Eibe, Wacholder) bindet man kleine Zettel mit Wünschen darauf. Dann wird der Julzweig zur Wintersonnwende im Feuer verbrannt. Der aufsteigende Rauch soll die Wünsche zum Himmel tragen.