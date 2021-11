Vom Kulturexporteur zum Dialogpartner: 70 Jahre Goethe-Institut

Spiegel der Weltpolitik

Als der Eiserne Vorhang fiel, entstanden neue Institute von Prag bis Riga, ausgerechnet in Zeiten größter Finanznot. Institute wie in Malmö mussten – unter Protest – schließen. Mit dem Anschlag aufs World Trade Center wuchs das Netz in muslimischen Ländern von Ramallah bis Teheran.

Die Sprachkurse blieben – im Sinne der deutschen Wirtschaft, die diskursfreudige Kulturarbeit wurde gekürzt, doch das Goethe-Institut blieb immer ein Seismograph für Themen und Debatten weltweit, bilanziert Präsidentin Carola Lentz auch in ihrem Buch zum 70. Jubiläum.

Vom Kulturexporteur zum Dialogpartner

In der Tat: Das Goethe-Institut ist ein spannendes Haus mit hochspannender Geschichte, die das Buch jedoch herunterdimmt. Die erzählende Chronologie ist Fleißarbeit von Goetheanerinnen heute. Sie sammelt Fakten und Stimmen prägender Zeitzeugen und zeigt: Das Goethe-Institut hat sich gewandelt, vom Kulturexporteur zum Dialogpartner und multinationalen Netzwerker.

Ideelle und finanzielle Ziele

Geblieben ist das Ziel, Frieden zu schaffen, Zivilgesellschaften zu unterstützen. Verstärkt auch wieder in Europa, angesichts des Populismus und autoritärer Regierungen. Und: Auswärtige Kulturpolitik wirkt nach innen – mit Deutschkursen für Flüchtende und Debatten über Kolonialismus und Restitution.

"Die wichtigste Aufgabe ist", so Lenz, "dass wir den neuen Politikerinnen und Politikern im Amt vermitteln können, dass Kulturarbeit eine ganz zentrale Stütze und ein ganz zentrales Element der Auswärtigen Kulturpolitik ist." Man müsse globale Themen mit Partnern in aller Welt bearbeiten – "in künstlerischer Form, in diskursiver Form" und das das auch in Deutschland hörbar und sichtbar machen.