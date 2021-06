Vom Glück, ein schönes Buch in den Händen zu halten

Ein Buch ist mehr als nur ein langer Text. Es ist ein Objekt, im Idealfall eines, das bei uns – bei Leserinnen und Lesern – bleiben will und nicht nach einer einzigen Lektüre wohin auch immer verschwindet. Für das hochwertige Erscheinungsbild der Bücher im deutschsprachigen Raum engagiert sich die Stiftung Buchkunst. In jedem Jahr richtet sie den Wettbewerb "Schönste deutsche Bücher" aus. Zu den nominierten Buchgestalterinnen in diesem Jahr gehört Clara Scheffler, aufgewachsen in Augsburg und heute zu Hause in Leipzig. Für die Büchergilde Gutenberg gestaltete sie eine Ausgabe der Gedichte von Mascha Kaléko.

Die Form für ein Buch finden heißt erst einmal: ausprobieren, gerne auch spielerisch, rantasten, Schrifttypen auswählen, ebenso Papiere und das Material für Bindung, Vorsatz und Einband. Der Prozess der Gestaltung ist vielschichtig, auch im Fall der Mascha-Kaléko-Ausgabe, die in den Händen von Clara Scheffler lag. Der Einband sachlich – graues Leinen, Autorin, Titel, Verlag und Illustrator eingeprägt.

Ebenso die stilisierten Köpfe in der Mitte, ein Mann und eine Frau, blau und weiß-rot, eine Vignette des Künstlers Hans Ticha, der auch viele Zeichnungen für diese Ausgabe angefertigt hat. "Ganz lange haben wir uns über Leinen Gedanken gemacht und ganz viele Ideen auch wieder verworfen – und über Farben – und sind schließlich bei diesem Grau gelandet, was ja vielleicht auch gut zum Titel passt: 'Bewölkt, mit leichten Niederschlägen'", sagt Clara Scheffler.

Viel Arbeit beim Gestalten der Bücher

Die Zeit, die es braucht, bei der Suche nach der Form eines Buches, nach dem passenden Körper, sieht man ihm letztlich nicht an: Das ist vielleicht die Krux des Berufs von Clara Scheffler und ihren Kolleginnen und Kollegen – nicht nur denen, die für den Wettbewerb "Schönste deutsche Bücher" nominiert worden sind. Wir, die wir die fertigen Bücher kennen, wissen nicht, was zuvor alles, neben der Arbeit am Text, an Gedanken und Aufwand eingeflossen ist, mit Blick auf ihre Materialität, auf Papier, Einband, Typografie, all das Haptische.