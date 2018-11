Vom Findelkind zum Konzertflötisten: Musik als Trostspender

Gleich nach seiner Geburt wird Hans-Jürgen Hufeisen von seiner Mutter in einem Hotel zurückgelassen. Er erstickt fast unter der Decke, unter der sie ihn versteckt. Was ihm in Erinnerung bleibt sind die Lichtstrahlen, die ihm entgegen fallen, als man ihn findet und aufdeckt. Noch heute prägt dieses einschneidende Erlebnis seine Musik. Als Kind leidet er sehr darunter, auf die Zuneigung und Liebe einer Mutter verzichten zu müssen. Erst mit 12 Jahren erfährt er, dass seine Mutter lebt.