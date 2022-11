Vom Bordstein auf die Bühne – Breakdance-Crew aus Schweinfurt

Die Tänzerinnen und Tänzer der DDC reisen in verschiedenen Teams rund um die Welt. Zum Oktoberfest nach Blumenau in Brasilien, zum Circus Festival in China, zum Finale der Formula E in London oder auf Schlagertour in ganz Deutschland mit Florian Silbereisen. Höhepunkte hat die Dancefloor Destruction Crew schon viele erlebt, aber das absolute Highlight war der Auftritt in Kenia bei einem Charity Event vor dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama.

Hobby zum Beruf gemacht

Im Februar haben die Chef-Choreographen von Helene Fischer und No Angels ein Video mit über 50 Tänzerinnen und Tänzern in der DDC Factory gedreht. Eingefädelt von Marcel Geissler, der sich mit der DDC einen Traum erfüllt hat. "Es werden keine Stunden erfasst, oder so. Auch bei unseren Mitarbeitern. Wir leben vom Ergebnis und von dem, was wir machen", sagt Marcel Geissler. "Das Besondere bei uns ist eben, dass wir einen Traum leben dürfen. Wir müssen nicht klassisch arbeiten, sondern wir machen einfach das, worauf wir Bock haben."