Vom Altern mitteljunger Männer: Deutschrap von Grim104

Wenn man jung sei, sei da nur die Gegenwart, erzählt Moritz Wilken aka Grim104 im Interview. Ewiges Jetzt. Er hat ein Album darüber gemacht – darüber wie es ist, wenn sich diese Gegenwart auflöst, wie sich das so anfühlt, vorbei mit der Unverwundbarkeit. "Jetzt, mit Anfang 30, spüre ich die Schwerkraft noch etwas stärker in mir", sagt Wilken. (… ich bin der Herrscher dieses Reichs aus Melancholie / und verlass es nur am Dienstag für die Therapie …)

Ein Album übers Altern

"Imperium" ist ein Album über das Altern mitteljunger Männer – ein Thema, das im Deutschrap, sagen wir wie's ist, eher ein Nischendasein fristet. Aber damit hat der selbsternannte "Nischenrap-Überboss" eh kein Problem. Dass der Albumtitel so klingt als sei er den Macht- und Muskelfantasien eines Kollegah entsprungen, darf man getrost auch ironisch verstehen. Mit Imperien ist es ja so eine Sache, in der Regel sind sie so fragil wie die Männlichkeit, die sie sich herbeisehnt. (… errichtet auf Sand (Imperium, Imperium) / wie Rom wie Byzanz (Imperium, Imperium) …)

Bekannt wurde Grim104 als Teil von "Zugezogen Maskulin", ein ostwestdeutsches Duo, das seit mehr als einem Jahrzehnt, das deutsche Rapgame aufmischt. Auch mit verspielt-bissigen Kommentaren, auf das, was die anderen so machen – etwa im testosteronsauren Gangstergenre. Für Herkunftsklischees sind die beiden nicht zu haben. Betonung auf Klischee.

Keinen Bock auf Kitsch

Testo alias Hendrik Bolz, der andere Teil das Duos, hat letztes Jahr seinen ersten Roman vorgelegt. Nullerjahre – über eine Jugend in der ostdeutschen Platte. Imperium wirkt streckenweise wie das Rap-gewordene, westdeutsche Pendant dazu. Aufwachsen in den 90ern, irgendwo in der friesischen Provinz, Aggressionen, Ambitionen, MTV und Mittelschicht. (… Kids mit zu viel Kraft / kurz vor dem Kiffen und kurz vorm Schnaps / ängstlich wie alle doch lach‘'in die Cam / Alter, kuck, Alter, krass wie blutet das …

"Keinen Bock auf Kitsch" habe er, sagt Moritz. "Feelgood-Nostalgie, das juckt mich überhaupt nicht." Heimelig wird’s nicht, wenn Grim104 zurückschaut. Keine Verklärung. Dazu ist das kleine Ich schon zu weit weg, fremd, ein fieser Spiegel der eigenen Vergänglichkeit. Hilft nur: Dagegenheulen – mit all dem wunderschön hysterischen Schmelz, den diese Stimme hergibt.

Kunst ist ja kein schlechtes Mittel im Kampf gegen die Endlichkeit. Und die Lyrics von Grim104 genießen mittlerweile sogar akademische Weihen. Vor ein paar Wochen flatterte Moritz Wilken eine Einladung ins Postfach. Gastauftritt bei literaturwissenschaftlicher Tagung, Bitte um einen Poetikvortrag. Lust? Geht so, sagt er. "Das ist so Streberkram", habe er am Anfang gedacht. Am Ende hat er sich doch überreden lassen. Habe Spaß gemacht, stellt er trocken fest, "weil die Leute halt so an Poesie und Lyrik interessiert waren". Naja und außerdem gab’s Geld, sagt er. Und lacht.

Irgendwann mal ein Abenteuerroman?

Vereinnahmen hat er sich dort sowieso nicht lassen. Er sei Rapper, nicht Autor oder Lyriker, betont er auf dem Podium. "Das heißt, dass ich eingebunden bin in eine bestimmte Kultur, mit bestimmten Codes", erklärt er im BR-Interview. "Das ist mir dann doch irgendwie wichtig, das zum Ausdruck zu bringen. Ich seh' mich halt nicht als Autor oder Lyriker, das ist mir einfach zu hochtrabend."

Wobei das ja noch kommen kann. Nachdem man ihn eine Weile mit der Frage genervt hat, lässt er sich dann doch zu der halbironischen Ansage hinreißen, vielleicht werde er ja mal einen "Abenteuerroman" schreiben. "Irgendwas großes, vielleicht auch was Historisches." Er lacht. "Aber im Moment reizt es mich eigentlich noch mehr, ein noch geilerer Rapper zu werden."