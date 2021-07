Vollzeitjob Klima-Aktivistin: Sarah Hadj Ammar

Klima-Aktivistin zu sein, ist ein Vollzeitjob und aufreibend noch dazu, das weiß die 21-jährige Sarah Hadj Ammar nur zu gut. Die Tochter einer Niederbayerin und eines Tunesiers engagiert sich seit ihrem elften Lebensjahr für die Umwelt.

Schon damals hält sie bei "Plant for the Planet" Vorträge vor Kindern und Erwachsenen. In den darauffolgenden Jahren leitet sie für die Organisation Baumpflanz-Aktionen und ist für ein Praktikum in Mexiko. Sie wird zudem Mitglied im Jugendrat der Generationenstiftung.

"Dieses Thema betrifft mich"

Sarah Hadj Ammar fühlt sich schon sehr früh durch die Debatten um den Klimawandel selbst betroffen und merkt, dass es dabei auch um ihre Zukunft geht. Dadurch, dass ihre Mutter sie schon als 5-jähriges Mädchen mit auf Demos genommen hat, habe sie schon damals die Erfahrung gemacht, wie es ist, in einer Gruppe für etwas zu kämpfen.

"So Dinge wie die Klimakrise und Gerechtigkeits-Thematiken fühle ich sehr persönlich, die gehen mich irgendwie an, die lassen mich nicht mehr los. Da liege ich nachts wach und denk mir: 'Das kann doch nicht sein?'" Sarah Hadj Ammar

Umweltaktivistin mit (zu) viel Herzblut

Sarah Hadj Ammars letztes größeres Projekt: Sie war Mitautorin des Buches "Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen". Ein Appell an alle Generationen, Verantwortung für den Klimaschutz zu übernehmen.

Für dieses Projekt schmeißt sie sogar ihr Biomedizin-Studium in Würzburg hin. Daraufhin kommt der Bruch: "Ich habe gemerkt, dass ich mit der Nase gegen eine Wand renne, die immer größer wird", sagt Sarah Hadj Ammar. Der Druck wird immens. Der Aktivismus entwickelt sich für sie zu einem Rund-um-die-Uhr-Job. "Es gab keinen Punkt mehr, an dem man Stopp sagen hätte können", erzählt die Aktivistin. Sie bekommt Angstzustände, Blackouts; vielleicht ein Burnout, der nie diagnostiziert wurde.

"Auf einmal habe ich Angst gehabt, auf der Bühne zu stehen, ich hab einfach vor so vielen Dingen Angst gehabt, weil ich mich so viel und so intensiv und ohne Ausgleich mit diesen negativen Dingen der Welt auseinandergesetzt habe." Sarah Hadj Ammar

Sarah Hadj Ammar zieht die Notbremse und pausiert ein Jahr lang. Bei der Generationen-Stiftung kündigt sie. Inzwischen hat Sarah Hadj Ammar gelernt, sich Auszeiten zu nehmen und sich trotzdem für das Klima zu engagieren.

"Alt gegen jung - Das ist keine fruchtbare Debatte"

Das größte Problem sieht Sarah Hadj Ammar darin, dass die Politik hauptsächlich von und für ältere Männer gemacht werde. Da müsse man ansetzen, findet die Umweltaktivistin.

Einen Generationenkonflikt spürt Sarah Hadj Ammar bei dem Thema Klimaschutz dagegen nicht. Es gebe in jeder Generation Menschen, die nichts von ihrem Engagement hielten, aber ebenso viele, die den Einsatz für Umweltschutz unterstützen, so wie Sarahs Großmutter Renate Wacker: "Ich sehe da überhaupt keine Gegnerschaft. Würde die Sarah sagen 'Wir brauchen Demonstranten', würde ich auch hingehen. Da spüre ich gar keine Differenzen."

"Ich glaub, es ist fatal, immer dieses Alt gegen Jung aufzumachen. Denn wir Jungen allein sind nicht genug, um die Welt verändern zu können. Wir brauchen alle. Ich brauch meine Oma, ich brauch alle anderen Omas dabei. Ich will die nicht immer verschrecken mit 'Du bist Schuld', weil: nein, du bist nicht Schuld." Sarah Hadj Ammar

Ist jedes Mittel recht?

In der eigenen Familie war es immer ein Miteinander der Generationen, es sei immer viel diskutiert worden. Es sind vor allem Aspekte wie der Einsatz von Gewalt und gefährlichen Aktionen im Rahmen von Klima-Demonstrationen, bei denen sich Großmutter und Enkelin nicht einig sind.

"So Sachen wie 'Ende Gelände' unterstütz' ich voll; dass man da in die Gruben steigt und die Bagger besetzt oder im Hambacher Forst die Fällung der Bäume verhindert." Sarah Hadj Ammar

"Das ist okay. Aber es ist nicht ok, den Polizisten Steine draufzuschmeißen und einen Kampf zu provozieren, das tun sie ja auch oft. Gewalt ist nix." Renate Wacker

In manchen Dingen ist Renate Wacker zwar anderer Ansicht als ihre Enkelin, aber sie steht im Kern hinter der 21-Jährigen: "Natürlich denk ich mir manchmal, sie steigert sich da rein. Wobei das Ziel ja wirklich äußerst wichtig ist, da kann man sich wahrscheinlich gar nicht genug hineinsteigern. Wenn es nicht so Leute gäbe wie die Sarah, ja wer treibt die Gesellschaft dann voran?"

Für die Zukunft wünscht sich Sarah Hadj Ammar, dass das Klimaziel die Generationen noch viel mehr miteinander verbindet.