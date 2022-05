"Vollständig entkolonialisieren": Muss Russland zerlegt werden?

Ohne die Ukraine sei Russland kein Imperium mehr, soll der frühere Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, Zbigniew Brzeziński (1928 - 2017), mal gesagt haben. Darauf bezugnehmend behauptet der in New York lebende investigative Autor Casey Michel jetzt in einem Essay für das Debattenmagazin "The Atlantic", zum Riesenreich Putins gehörten neben der Ukraine zahlreiche weitere Regionen wie Tatarstan und Sibirien, Tschetschenien und die Arktis, lauter "koloniale Besitztümer", denn echte Autonomie gestehe der Kreml keinem dieser Gebiete zu.

Russlands Geschichte sei von "unaufhörlicher Expansion" geprägt: "Und wie wir in der Ukraine gesehen haben, ist Russland bereit, auf Krieg zurückzugreifen, um Regionen zurückzuerobern, die es als seinen rechtmäßigen Besitz ansieht."

"Russische Bürger sollen endlich eine Stimme haben"

Sobald die Ukraine den Versuch Russlands, sie wieder zu "kolonialisieren", abgewehrt habe, müsse der Westen die "volle Freiheit für die imperialen Untertanen Russlands" durchsetzen, argumentiert Michel: "Um Russland zu entkolonialisieren, wäre es nicht unbedingt erforderlich, es vollständig zu demontieren, wie [der ehemalige US-Verteidigungsminister] Dick Cheney einst vorschlug. Der Vorstoß in Richtung Entkolonialisierung könnte sich stattdessen darauf konzentrieren, aus der Art von demokratischem Föderalismus , die in Russlands Verfassung versprochen wird, mehr als ein leeres Versprechen zu machen. Das würde bedeuten, sicherzustellen, dass alle russischen Bürger, unabhängig von der Region, endlich eine Stimme bei der Wahl ihrer Führer erhalten würden."

Die Dinge "laufen zu lassen", wie es Amerika lange gehalten habe, sei keine Option mehr: "Der Westen muss das 1991 begonnene Projekt zu Ende führen. Er muss versuchen, Russland vollständig zu entkolonialisieren." Zwar seien Länder wie Aserbaidschan, Usbekistan, Kasachstan und Armenien nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unabhängig geworden, aber nur die Unabhängigkeit der Ukraine sei für Putin zur "Besessenheit" geworden. Der Grund dafür: Die Ukraine als eigenständiger Staat stehe Russlands Bemühungen im Weg, abermals ein "Imperium" zu errichten.

"Entkolonialisierung Russland muss endlich abgeschlossen werden"

"Moskau marschierte weiter und weiter und eroberte Nationen zurück, die verzweifelt versuchten, seiner Umarmung zu entkommen. In der Ukraine sehen wir die gleiche Geschichte . Es ist unwahrscheinlich, dass Moskau dort aufhört", zeigt sich Casey Michel alarmiert.

Zwar stelle sich auch China nicht seiner "kolonialen" Tradition, doch Russland sei nun mal derzeit die "dringendste Bedrohung" für die internationale Sicherheit: "Russland hat den größten Krieg begonnen, den die Welt seit Jahrzehnten gesehen hat, alles im Dienste des Imperiums. Um das Risiko weiterer Kriege und noch mehr sinnlosen Blutvergießens zu vermeiden, muss der Kreml sein Imperium verlieren, das er noch behält. Das Projekt der russischen Entkolonialisierung muss endlich abgeschlossen werden."

"Das Spiel ist offen"

In einer der größten Tageszeitungen Russlands, "Moskowski Komsomolez", antwortete der Jurist und General Juri Schdanow auf die Forderung von Casey Michel: "Es ist klar, dass dies nicht nur seine persönliche Meinung ist, sondern die Position der herrschenden Kreise der USA. Und diese Ansicht wurde mit deren Zustimmung veröffentlicht. Offenbar ist das Spiel offen und Russland steht vor der schwierigsten Bewährungsprobe seiner Geschichte."

Mit dem typisch russischen Hang zum Selbstmitleid verweist Schdanow darauf, dass Europa schon dem Zaren Peter I. Steine in den Weg gelegt habe: "Seitdem üben sich die europäischen Länder in einer Art Extremsport. Sie schließen sich mindestens zweimal im Jahrhundert zusammen, um gegen Russland Krieg zu führen. Und dann werden alle fünfzig Jahre Wunden geleckt, Knochenbrüche ausgeheilt und Herzinfarkte und Traumata verarbeitet. Im Moment ist das nichts Neues unter der Sonne." Die britische Queen Victoria zum Beispiel habe einen "pathologischen Hass" auf Russland gehabt: "Und jetzt wurde den Vereinigten Staaten der undankbare Stab übergeben, um zuerst das Sowjet- und dann das Putin-Imperium zu zerstören."

"Die haben übrigens auch Öl"

Schdanow versucht, den Spieß umzudrehen: "Selbst die simple Anerkennung der eigenen kolonialen Vergangenheit und der Gegenwart Russlands hätte für die USA eine gewisse Bedeutung." Im Gegensatz zu den Amerikanern, die einem "Wahlmännersystem" vertrauten, könnten die Russen ihren Präsidenten "direkt wählen": "Vielleicht liegt es also an uns Russen, für das Recht jedes Amerikaners zu kämpfen, sein Staatsoberhaupt direkt zu wählen, anstatt es ein paar Maklern anzuvertrauen? Sollten wir beim Aufbau einer echten, direkten Demokratie in den USA helfen? Die haben übrigens auch Öl. Und das ist ein großer Anreiz für den Aufbau der Demokratie."

Und was die Bedrohlichkeit Russlands angehe, habe schon Winston Churchill festgestellt, dass seit der "Einführung der Demokratie" ein Krieg den anderen ablöse.

"Russland bringt nur Frieden, Wohlstand, Hochkultur"

Ähnlich sarkastisch reagierte Viktoria Nikiforowa von der kremlnahen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Sie bezeichnete den Essay von Casey Michel ohne irgendwelche Belege als "offiziellen Plan" der USA: "Wenn die Amerikaner den Kolonialismus wirklich bekämpfen wollen, sollten sie mit der Perestroika bei sich selbst anfangen. Es gibt keinen einzigen Meter Land auf dem Territorium der Vereinigten Staaten, der nicht früher einmal den Indianern, Mexikanern, Eskimos gestohlen wurde." Die Argumentation von Casey Michel sei "etwas unlogisch": "Warum sollten wir unsere Unabhängigkeit, Ressourcen, Atomwaffen, das ganze Land an die größte Kleptokratie der Welt ausliefern?"

Im Übrigen sei die Vorstellung von "kleinen, gemütlichen Ländern" veraltet: " Es gibt keine einzige ehemalige Sowjetrepublik, die nicht unmittelbar nach dem Austritt aus der Union in einen Abgrund von Armut und Gesetzlosigkeit gestürzt wäre."

Die Russen hätten in den letzten Jahren gelernt, ihre Geschichte nicht länger "zu bereuen", schließlich seien die stalinistischen Straflager "nur eine der tragischen Seiten" der Historie. Russland habe allen Völkern immer nur "Frieden, Wohlstand und Hochkultur" beschert, an den Rändern des Imperiums gehe es den Leuten "nicht schlechter, wenn nicht sogar besser" als im Zentrum des Reiches.