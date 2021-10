Volles Programm: Nürnberger Staatstheater kämpft um Publikum

Das Nürnberger Staatstheater war auch in der Corona-Pandemie bisher oft ausverkauft. Trotzdem war das Haus fast leer. In der Oper wurde jede zweite Sitzreihe ausgebaut, um den Hygiene-Abstand wahren zu können. Im Saal, der 1.000 Menschen fast, passten noch maximal 250 Menschen. Nun sind die Sitzreihen wieder drin. Mit 3G-Regeln und Maskenpflicht darf das Haus wieder voll werden. Doch Vollauslastung ist aktuell alles andere als ein Selbstläufer. Viele Theater müssen um ihr Publikum kämpfen – auch das Staatstheater.

Alle Tickets im freien Verkauf

Staatsintendant Jens-Daniel Herzog hatte schon im Sommer das beliebte Abo für den Herbst ausgesetzt, um auf Nummer sicher zu gehen und die Stammgäste nicht zu verunsichern. Das Abo ist in vielen Theatern und Opernhäuser der Garant für volle Säle. Nun sind erstmals seit Langem alle Plätze in allen Vorstellungen im freien Verkauf.

"Spielen, spielen, spielen"

Der Vorverkauf laufe aktuell so gut wie vor der Pandemie, so Herzog im BR-Interview. 1.000 Tickets pro Opern-Aufführung sind abseits von Premieren und ohne Abos aber eine Herausforderung. Besser läuft es da aktuell in den deutlich kleineren Kammerspielen. Sie sind im Oktober bei den Vorführungen von "Stolz und Vorurteil" ausverkauft. Wieder aufgenommen wird ab November im Schauspielhaus außerdem das queere Stück "The Legend of Georgia McBride", einer der Kassenschlager aus dem vergangenen Jahr.

Dass der Kulturgenuss mit der Corona-Pandemie zuhause auf der Couch versumpft ist, das glaubt der Staatsintendant aber nicht.

"Das ist, glaube ich, wirklich wie Fahrradfahren: Wenn man eineinhalb Jahre aus welchen Gründen auch immer nicht gefahren ist, wird man es ganz, ganz schnell lernen. Und so wird es hier auch sein. Wir müssen einfach spielen, spielen, spielen und dann werden die Leute auch wieder kommen und Spaß daran haben, wenn sie es einmal erlebt haben. Da bin ich ganz, ganz sicher." Jens-Daniel Herzog, Intendant Staatstheater Nürnberg

Montero setzt auf treues Publikum

Das Nürnberger Staatstheater hat sich nach der langen Corona-Pause einen prall gefüllten Spielplan für die anstehende Saison zurechtgelegt. Ballettdirektor Goyo Montero allein hat sechs Gastchoreografen nach Nürnberg eingeladen, inszeniert zwei Stücke selbst. "Das ist unsere größte Spielzeit ever", so Montero. Der Spanier bestreitet bereits seine 14. Spielzeit in Franken und setzt auf die bisher immer intakte Verbindung mit dem Publikum.

Staatstheater sucht Mallwitz-Nachfolge

Ab Januar sollen auch wieder die Stammgäste der Abos zurückkommen. Bis dahin hat Staatsintendant Jens-Daniel Herzog aber auch so alle Hände voll zu tun. Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz ist aktuell in Babypause, hat zuvor aber bereits ihren Abschied aus Nürnberg angekündigt. Sie geht 2023 nach Berlin und das Staatstheater verliert mit ihr seinen neben Montero größten Publikumsliebling.

Die Nachfolge-Suche läuft bereits. Herzog ist an den Wochenenden viel unterwegs und prüft mögliche Kandidaten und Kandidatinnen. Die aussichtsreisten Dirigenten und Dirigentinnen sollen sich Anfang des kommenden Jahres in Nürnberg vor dem Orchester und dem Publikum beweisen. Der oder die neue GMD werden ihr Opernhaus dann auch wohl nur kurz erleben. Denn bald soll auch die dringend notwendige Sanierung angegangen werden. Das Staatstheater zieht in eine Interims-Spielstätte.