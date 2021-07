Voller Tempowechsel: "Mirror II" von der Band "The Goon Sax"

Gitarrist und Sänger Louis Forster erklärt den Namen der Band so: "Ein Goon Sac ist ein silberner Plastiksack mit billigem Wein. Richtiger Fusel, aber mit dem höchsten Alkoholgehalt, der in Australien verfügbar ist. Den haben wir zu Highschool-Zeiten getrunken. Und ich habe die Band so getauft, um meine Lehrer zu schockieren. Es war wirklich provokant – als hätten wir sie Crack-Pfeife genannt."

Jugendliches Provozieren. Ein Ansatz, der auf dem dritten Album von "The Goon Sax" weit in den Hintergrund rückt: Bei "Mirror II", das in der Band-WG an der australischen Westküste geschrieben und im Studio von Portishead im englischen Bristol aufgenommen wurde, geht es eher um Selbstfindung und das Ausloten von Genregrenzen. Das Trio aus Louis Forster, Bassist James Harrison und Schlagzeugerin Riley Jones stellt hektischen New Wave neben Schrammel-Pop und psychedelischen Folk. Das klingt mal verträumt, mal euphorisch, mal verquer, und erinnert an Velvet Underground, Syd Barrett und die Go-Betweens. Mit letzteren wird Louis jedoch nicht gerne verglichen: Es handelt sich um die Band seines Vaters, Robert Forster, aus den 80ern: "Als ich jünger war, hat das wirklich genervt – ich war 17, wusste nicht recht, wer ich bin, und fand die Vergleiche furchteinflößend. Mittlerweile nehme ich es mir aber nicht mehr zu Herzen, wenn Leute irgendwelchen Mist behaupten. Sollen sie doch sagen, was sie wollen."

Ist die Band des Vaters ein Vorbild für den Sohn?

Die Parallelen zu den Go-Betweens sind unüberhörbar. Das beginnt beim charmanten Wechselspiel aus einem kantigen männlichen und einem unschuldigen weiblichen Gesang, setzt sich fort in betörenden Melodien, die über futuristischen Keyboards oder monotonem Gitarren-Geschrammel liegen und gipfelt in den Texten. Die thematisieren auch mal Skurriles wie eine Leidenschaft für stachelige Raupen oder das Knüpfen von Teppichen, drehen sich aber hauptsächlich um das universale Thema Liebe: "Liebe ist wohl die tiefgründigste Sache, die man als Mensch empfinden kann. Und aus ihr resultiert eine schier endlose Komplexität, die uns immer wieder inspiriert. Wobei die neuen Songs nicht so sehr von traditionellen Beziehungen handeln, sondern von Intimität und privaten Gesprächen. Es geht also mehr um das Leben, den Körper und den inneren Blick auf sich selbst. Alles durch die Linse einer Beziehung. Als Band sind wir wirklich sehr romantisch."

Ein paar Strophen auf Deutsch

Romantisches kombiniert mit Naivität, Unbekümmertheit und einem genialen Dilettantismus – eine Mischung, der man sich kaum entziehen kann. Und die "The Goon Sax" zum Aufregendsten und Spannendsten macht, was die aktuelle Indie-Pop-Szene zu bieten hat. Für den möglichen Erfolg ist Louis bestens gewappnet: Neben Englisch spricht er Französisch und Deutsch. Letzteres aber eher auf eine Art und Weise, die den Coolness-Faktor der Band ernsthaft in Frage stellt. Auf eine Kostprobe seines oberpfälzischen Dialekts möchte er lieber verzichten: "Mein Deutsch ist lustig, denn ich spreche wie meine Mutter und mein Großvater, aber nicht wie ein normaler 23-Jähriger. Als ich kurz in Berlin gelebt habe, dachten die Leute, ich wäre merkwürdig, weil ich wie ein Bayer mittleren Alters klinge – was nicht wirklich als cool empfunden wird." Die Krux einer Kindheit zwischen Brisbane und Regensburg, wo seine Großeltern leben. Die Herkunft schlägt sich zumindest in einem Stück des neuen Albums nieder, in dem Louis auch mal ein paar Strophen auf Deutsch singt.

Das Album "Mirror II" von der Band "The Goon Sax" ist bei Matador Records erschienen.