Voll "Schweinderlhaftigkeit": Lisa Eckharts neuer Roman "Boum"

Lisa Eckhart hat ein paar Textzeilen aus Charles Trenets Schlager "Boum" aus dem Jahr 1938 als Motto für ihren Roman gewählt. Ganz so harmlos wie bei Trenet geht es bei Eckhart allerdings nicht zu. "Boum", das Buch, ist ein trashig-bizarrer Anti-Entwicklungsroman, eine comicartige Hommage an die französische Hauptstadt, ein abgründiger Paris-Krimi, – was naturgemäß eine gewisse Abgelutschtheits- und Klischeegefahr mit sich bringt: "Ich war mir der Gefahr natürlich bewusst, und die war ein Grund, warum ich das schreiben wollte – weil ich eine doppelte Mission gesehen habe: Ich wollte Paris wieder verzaubern, nach all denen, die meinten, sie müssten den Mythos dekonstruieren. Und ich wollte es natürlich auch befreien von der kitschigen Disney-Romantik. Ich finde, Paris hat beides nicht verdient."

Die Stadt der Lichter und der Liebe wird bei Lisa Eckhart von einer Serie von Morden in Atem gehalten, als ihre Protagonistin, eine Steirerin namens Aloisia, in der Seine-Metropole eintrifft. Die Opfer des angeblichen Serienkillers: allesamt Straßenmusiker. Ein Trommler wird aufgespießt auf der Spitze der gläsernen Pyramide im Louvre entdeckt. Ein Geiger hängt an den Gestängen des Eiffelturms. Der Leichnam eines Saxophonisten wird festgezurrt zwischen den bunten Außenrohren des Centre Pompidou gefunden.

Ein kunstvoll versauter Roman

Über 360 Seiten hinweg gerät Lisa Eckharts Heldin in turbulente Verwicklungen, die mit den Musikantenmorden ebenso zu tun haben wie mit einer gewaltlüsternen Bettlermafia, die in den Katakomben der Stadt ihr Unwesen treibt – und mit einer obskuren Escort- und Modelagentur, in deren Dienste Aloisia tritt.

Grundsätzlich muss man sagen: Es wird unglaublich viel fellationiert und kohabitiert in diesem kunstvoll versauten Roman. Eine gewisse "Schweinderlhaftigkeit" sei ihr – wie bereits in ihrem Debütroman "Omama" – wichtig gewesen beim Schreiben, bekennt die Autorin: "Wobei ich meine, dass die Schweinderlhaftigkeit sich insofern entwickelt hat, als sie im vorherigen Roman eher anal war und jetzt genital ist. Und das ist laut Freud schon eine Entwicklung und auch Bildung meinerseits. Also, da hat sich schon was getan."

Wie ein Michel Houellebecq auf Ecstasy

Lisa Eckharts Buch – autobiographisch grundiert, wie sie sagt – ist gespickt mit kleinen, bösen Sentenzen über die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft: Die ungleichen Entwicklungschancen von Männern und Frauen werden ebenso thematisiert wie die von Erfolgreichen und Nicht-Erfolgreichen, Schönen und Hässlichen. Wobei die Konstruktion des Romans bisweilen unter der Überfülle an bizarren, grotesken und provokanten Einfällen ächzt, mit denen die Autorin um sich wirft. Streckenweise lesen sich die 360 Seiten so, als wäre da Michel Houellebecq auf Ecstasy zugange.

Dass Lisa Eckhart Paris-Enthusiastin ist, merkt man auf jeder Seite des Buchs. Vier Jahre lang hat die Autorin und Kabarettistin nach ihrer Matura die französische Hauptstadt unsicher gemacht. Heute lebt Eckhart in Leipzig, aber nicht mehr lange, wie es aussieht: "Meine Sehnsucht nach Frankreich: Ich dachte, ich könnte sie lindern durch den Roman, sie ist aber noch schlimmer geworden. Insofern werde ich die Kabarett-Karriere in ein paar Jahren einfach nach Frankreich auslagern." Ihre formidablen Französisch-Kenntnisse sollten der ehemaligen Sorbonne-Nouvelle-Studentin Lisa Eckhart dabei zupass kommen.

Das sagt Eckhart zur Antisemitismus-Kontroverse 2020

Auf die Antisemitismus-Kontroversen des Jahres 2020 blickt die Autorin heute mit einer gewissen Gelassenheit zurück: "Ja, das hat sich kurz nach dem Lockdown ereignet, und ich hatte damals wie heute das Gefühl: Menschen war unfassbar fad, und sie haben das Internet durchforstet nach Dingen, die sie empören könnten, und ich glaube, ich stand bei manchen schon lange auf der Liste. Jeder sucht sich seine Rosinen raus. Ich meine, dass ich niemanden mehr oder weniger würdige beziehungsweise diskriminiere: Eigentlich kommen alle gleichermaßen zum Handkuss."

Tabubrüche gehören bei Lisa Eckhart einfach dazu. Dass sie eine Antisemitin und Rassistin sei, wie Kritiker ihr unterstellen – weist sie das zurück? "Ich weise es nicht mal zurück, so absurd ist es. Das muss ich mir nicht antun."

Wie die Kabarettistin Lisa Eckhart kommt auch die Autorin Lisa Eckhart ohne Provokationen und bedachtvoll gewählte Geschmacklosigkeiten nicht aus. Wobei das immer auch eine Frage der Dosis ist. In "Boum", so süffig hinterfotzig der Roman auch daherkommt, ist es fast schon ein bisserl viel.

"Boum" von Lisa Eckhart erschienen am 22. August 2022 im Paul Zsolnay Verlag, 368 Seiten.