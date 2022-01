Voller Saal: Im Varieté sind die Regeln "nicht ganz so streng"

Volles Haus zur Premiere, keine Masken am Sitzplatz und sogar etwas Partystimmung mit Luftballons: Ist tatsächlich möglich, wie das Varietétheater GOP an der Münchner Maximilianstraße gestern Abend bewiesen hat. Kaum ein Stuhl blieb leer, das Publikum klatschte ausgelassen mit, fast wie in Zeiten vor der Pandemie, die Servicekräfte hatten reichlich zu tun. Und das, obwohl die Theater ja derzeit eigentlich nur jeden vierten Platz besetzen dürfen, viele Büfetts geschlossen bleiben und auch während der Vorstellungen eine Maske getragen werden muss. Von der strengen 2Gplus-Regel gar nicht zu reden: Zutritt haben überhaupt nur drei Mal Geimpfte oder doppelt Geimpfte mit tagesaktuellem Schnelltestergebnis, was auch für Genesene Pflicht ist.

"Regeln gelten bei uns nicht ganz so streng"

Warum also darf das GOP-Theater mit seinen 59 Tischen beim Programm "Wet", das bereits 2016 in München zu sehen war, unter den 2Gplus-Bedingungen deutlich mehr Zuschauer empfangen? Geschäftsführer Peter Weil gegenüber dem BR: "Das Gesamtkonzept unseres Theaters ist ja Gastronomie und Showprogramm, deshalb hat uns die Stadt München als Gastronomie eingestuft, das heißt, manche Regeln, die die Theater betreffen, gelten bei uns nicht ganz so streng. Aber ich kann natürlich mit den Theaterkollegen mitfühlen, denn eine 25-prozentige Auslastung ist für einen Privatbetrieb wie wir es sind, nicht machbar."

Das GOP mit angeschlossenem Restaurant ist also ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich derzeit Gastronomiebetriebe mit Show-Einlagen und Theater von der Politik behandelt werden. Ein Spannungsverhältnis, das für viele Debatte sorgt. Wo gezecht und gefeiert wird, da sind keine Masken am Platz nötig, wo Zuschauer dagegen konzentriert einer Aufführung folgen, müssen sie Mundschutz tragen, das versteht kaum jemand. In der Oper bleiben ganze Sitzreihen leer und der Rest der Zuschauer verliert sich im Saal, im Varieté ist die Stimmung dagegen bestens, weil die wenigen unbesetzten Plätze kaum auffallen.