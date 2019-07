Voller Erfolg: 75.000 Besucher beim Klassik Open Air in Nürnberg

Zwei Konzerte lockten am Sonntag 75.000 Besucher in den Nürnberger Luitpoldhain, um im größten Freiluft-Konzertsaal Europas den „Blue Notes“ zu lauschen.

Debut von Joana Mallwitz

Zum ersten Mal stand in diesem Jahr eine Frau hinter dem Dirigentenpult: Joana Mallwitz, die neue Generalmusikdirektorin des Staatstheaters Nürnberg. Viele Kollegen hätten sie auf diesen ganz speziellen Moment vorbereiten wollen, doch keiner hätte es ganz geschafft, sagte Mallwitz bei Blick auf die Menschenmenge. Beeindruckt war auch Ministerpräsident Markus Söder. So etwas könne München nicht, meinte Söder zur Eröffnung.

Picknick und Wunderkerzen

Vor der Bühne machten es sich auch in diesem Jahr die Besucher auf unzähligen Picknickdecken bequem, aßen und tranken selbst mitgebrachte Speisen und Getränke. Als die Sonne unterging, erstrahlten im Luitpoldhain überall Kerzen.

"Blue Notes" am ersten Konzerttag

Die Konzerte, die unter dem Motto „Blue Notes“ standen, widmet sich den Tönen, die Bluesmelodien ihren Charakter geben. So standen die ersten Stücke etwa von Schostakowitsch, Bernstein und Gershwin, aber auch Strauß und John Williams mit seiner Filmmusik zu “ET” auf dem Programm. Viel Applaus gab es auch für die beiden Solisten des Abends Andreas Ottensamer an der Klarinette und Michail Lifits am Klavier.

Großes Finale: Feuerwerk

Das erste Klassik Open Air des Jahres endete mit einem Hochfeuerwerk über dem Luitpoldhain. Am 3. August folgt mit dem zweiten Open Air der Nürnberger Symphoniker.