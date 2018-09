Saniertes "Räuberrad" steht wieder vor der Berliner Volksbühne

Bert Neumann hatte sich das "Räuberrad" 1990 einfallen lassen, vier Jahre später wurde es von Rainer Haußmann zusammengeschweißt und anlässlich einer Premiere von Schillers "Räubern" auf einer Grünfläche vor dem Schauspielhaus aufgestellt. Flugs wurde die augenfällige Skulptur zum Sinnbild der Volksbühne, als Signet vielfach verbreitet auf allen Programmheften, Streichholz-Schachteln und Plakaten. Das Land Berlin erwarb das Kunstwerk in den neunziger Jahren für 11 000 Euro. Im Laufe der Jahre rostete das Rad an mehreren Stellen durch und war nicht mehr ganz standfest. Gleichwohl wurde es nach dem Abbau in Einzelteile zerlegt und nach Avignon transportiert, wo Castorf beim dortigen Theaterfestival inszenierte und wohl demonstrativ Flagge zeigen wollte. Sein Dramaturg Carl Hegemann hatte sogar scherzhaft angeregt, das "Räuberrad" solle am Besten an einem Hubschrauber hängend im Tiefflug nach Südfrankreich befördert werden, um möglichst viele Kirchtürme und Rathäuser zu beschädigen. Kultursenator Klaus Lederer hatte die Aktion als "Gastspiel" genehmigt und dafür gesorgt, dass das heiß verehrte Räuberrad nach der Festspiel-Saison in Avignon wieder an die Spree zurück kam.

Seit vergangenem Herbst wurde die Skulptur in der Werkstatt der Metallfirma Haber & Brandner in Berlin-Oberschöneweide restauriert, wobei Künstler Rainer Haußmann den "geflickten Zustand" des Rads für ganz passend hielt, gehe es doch um ein Ausdrucksmittel für die "aufrührerische und rebellische" Arbeit der Volksbühne. Für die Sanierung war ein Rahmen von 38 800 Euro gesetzt, doch es blieb angeblich bei Kosten von 25 000 Euro. Nach Aussage von Haußmann wurde "die Statik angepasst und die Füße erneuert". Letztere waren so marode, dass sich das Metall mit bloßen Finger zerbröseln ließ.