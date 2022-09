Vogelwilde Greta: Klimaschutz-Oper "Welcome to Paradise Lost"

Die Angst tritt in Deutschland ja immer wieder mal über die Ufer, und gern schmelzt hier auch die Zuversicht von den Polkappen der Gesellschaft. Dann steigt der Pessimismus-Spiegel und manche tiefer liegende Insel der Hoffnung ist ernsthaft bedroht. Der Autor Falk Richter beklagte in seinem Text "Welcome to Paradise Lost" schon vor vier Jahren wortreich die Katastrophen der Welt, geißelte Wellness-Oasen, Esoterik-Studios und Selfies und predigte Umkehr. Seine Inspirationsquelle war dabei ein mittelalterliches Epos aus Persien, die "Konferenz der Vögel". Dort beschließen dreißig Tiere, ihre lethargischen Artgenossen hinter zu lassen und Gott persönlich um Audienz zu bitten. Weil der aber nicht so ohne Weiteres auffindbar ist, kommen die Vögel zum naheliegenden Fazit, dass sie selbst göttlich sind und beschließen daher, die Welt nach eigenem Ermessen in Ordnung zu bringen.

100-minütiger Kampf um die Seelen

Mit der Musik des Weimarer Professors Jörn Arnecke wurde daraus jetzt eine Oper für das dortige Kunstfest. Keine Geringere als die schwedische Klimaschutz-Oberpriesterin Greta Thunberg lässt Regisseurin Andrea Moses darin als Lobbyistin auftreten, außerdem einen "Gymnasiallehrer mit dreißigjähriger Berufserfahrung", einen schwer betroffenen und aufgebrachten Agitator und zahlreiche gefiederte Gesellen, gespielt von Jugendlichen aus Weimar. Sie alle kämpfen 100 Minuten um die Seelen der Zuschauer, wollen sie aufrütteln, begeistern und anstacheln, endlich aktiv zu werden gegen die menschengemachten Unbilden der Welt: Gegen den Klimawandel, gegen die vermüllten Meere, gegen die Flüchtlingstoten im Mittelmeer, gegen Wachstumswahn und Geldgier.