Wieder eine Entdeckung: Vivian Maiers Farbfotografien

Es gibt Anekdoten, die lassen sich nur in Farbe erzählen, die von den drei Leuten zum Beispiel, die gerade eine Straße überquert haben: Zwei Männer, einer links, einer in der Mitte, rechts eine Frau, alle schauen suchend in die gleiche Richtung, zwischen den Männern auf dem Gehsteig noch ein großer Mülleimer. Chicago 1975. Soweit noch keine Geschichte. Aber: Die zwei über 60-jährigen Männer tragen senfgelbe Hot Pants und dottergelbe hochgezogene Wadenstrümpfe – exakt im gleichen Farbton wie der Rock der Frau, die ganz offensichtlich nicht zu ihnen gehört, aber unbedingt gebraucht wird für diese Bildkomposition und die Empfindung: Ein Leben in Dottergelb ist ein schöneres Dasein. Es scheint Spaß zu machen. Dem Betrachter auch.

Den Raum nach Farben abscannen

Die Farbfotografien der Vivian Maier wurden zwischen den 50er- und 70er-Jahren vor allem in Chicago und an anderen nicht mehr bestimmbaren Orten gemacht und folgen nun den bereits veröffentlichten großartigen Schwarz-Weiß-Bänden. Es scheint, dass Vivian Maier den Raum regelrecht abscannte nach Farbe, als sie durch die Straßen streifte, dass ihr Farbachsen ins Auge sprangen wie Ausrufezeichen. Man könnte sie also eine Stadt-Semiotikerin nennen, die mittels dieser Zeichen und Korrespondenzen das Gefüge der Welt neu sortierte und in Beziehung setzte. Da blickt eine alte Dame in rotem Kostüm und Hut grimmig ins Objektiv der Fotografin. Zwei kräftige gelbe Linien von Straßenmarkierungen nehmen ihr Gesicht perspektivisch in die Zange. Rote Dame, schlechte Laune, signalgelbe Begrenzung – ein herrlicher Kommentar. Oder einfach nur: Ein beiger Handschuh, verloren in einem grünen Mülleimer mit einem gelben Smiley-Aufkleber. Das ist ein bisschen wie visuelles Haiku, ein verschlüsseltes Großstadtgedicht.

Fotografie-Autodidaktin mit außergewöhnlichem Blick

Es passt zur rätselhaften Person von Vivian Maier, New Yorkerin aus einer Einwandererfamilie: Zeitlebens arbeitete sie als Kindermädchen in verschiedenen amerikanischen Familien und machte nebenbei, ohne Auftrag, ohne Ausbildung, rein autodidaktisch über 100.000 Fotos, die sie nie jemandem zeigte; keines der Farbfotos dürfte sie je vergrößert, also auch selbst nie mehr angeschaut haben. Ob sie je ihre eigene Qualität einzuschätzen wusste, die Experten mit Straßenfotografie-Legenden wie Lee Friedlaender, Garry Winogrand und Diane Arbus vergleichen?

Zwei Jahre bevor sie starb, hatte man zufällig bei einer Versteigerung Vivian Maiers Fotos entdeckt – nicht aber die Fotografin, die von ihrem Ruhm nichts mitbekam und 2009 im Alter von 83 Jahren vereinsamt starb. Ihrem eigenen Aus-der-Welt-Gefallen-Sein verdanken sich die Motive und Aufnahmewinkel, der Blick auf Details, auf Frisuren, Nacken, sonnengegerbte Rücken, Hüte, die mit ihrer Trägerin spazieren gehen. Wie schon auf den Schwarz-Weiß-Fotografien zeigt Vivian Maier auch auf den Farbfotos ein untrügliches Gespür, eine Vorahnung fast, für die Situation und einen ausgesprochen skurrilen Humor. Aber eben auch jene im Motiv verschlossene Traurigkeit, die es braucht, um länger über die Fotos nachzudenken: Wo ist die Frau, deren Füße in schmutzigen Nahtstrümpfen auf einer Steinbrüstung ausruhen, überall herumgewandert? Die Kinder, die ihr als Nanny anvertraut waren, fängt sie spielend, schlafend oder in den Reichen ihrer Selbstversunkenheit ein – die manchmal schon in Verlorenheit kippt. Sie nimmt den Raum wahr, der Schwarzen im amerikanischen Gesellschaftsgefüge zugestanden wird: an der Seite.

Vivian Maier hat sich im Leben wie auch als Straßenfotografin unsichtbar gemacht – und doch auch sich selbst liebend gern in Hut und Mantel und mit diesem androgynen Harlekingesicht in Schaufensterscheiben und Badezimmerspiegeln erspäht. Fragmentarisch fängt ein Taschenspiegel nur einen Teil ihres Gesichts ein, das rechte Auge. Das Auge der Fotografin. Was für ein Blick, was für eine Wucht. Auch in Farbe.

Vivian Maier, "Die Farbphotographien" ist bei Schirmer/Mosel erschienen.