Vivian Gornick und ihre Hymne auf Manhattan

Kurz bevor die Corona-Pandemie die US-Amerikaner zwang, zuhause zu bleiben und in New York täglich mehrere hundert an Covid-19 erkrankte Menschen starben, veröffentlichte die New Yorker Schriftstellerin Vivian Gornick das Buch „Unfinished Business“. Es handelt vom Genuss, den das Wiederlesen von Lieblingsliteratur ihr verschafft und davon, dass Lektüre hilft, das Chaos im Kopf für eine Weile zu vergessen. Dieses Buch setzten Kritiker der New York Times im April auf die Empfehlungsliste, aber auch auf ein früheres Buch von Vivian Gornick greifen sie zurück: "An Odd Woman in New York" erschien 2015. Der Münchner Penguin Verlag hat jetzt die deutsche Übersetzung herausgebracht: "Eine Frau in New York". Diese Frau, das ist Vivian Gornick selbst.

Vivian Gornick ist in der Bronx aufgewachsen. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts ging es im nördlichsten Bezirk von New York City noch zu wie auf dem Dorf. "Von frühester Jugend an wusste ich, dass es einen Mittelpunkt-der-Welt gab und ich weit davon entfernt existierte", schreibt die Schriftstellerin dazu. "Gleichzeitig war mir klar, dass Downtown Manhattan nur eine Subway-Fahrt entfernt lag. Manhattan war Arabia."

Eine Hymne auf Manhattan

In Manhattan zu wohnen wurde ein Lebensziel. Die Stadt, davon ist Vivian Gornick überzeugt, brauche man, weil sie einem "Beweise für die Ausdrucksfähigkeit der Menschheit" schenke. Sie hat New York allenfalls verlassen, um Vorträge an Universitäten anderer Bundesstaaten zu halten.

"In den meisten Städten der Welt ist die Bevölkerung in jahrhundertealten, kopfsteingepflasterten Gassen, Kirchenruinen und architektonischen Relikten verwurzelt. Nichts davon wird jemals wieder ausgegraben, sondern einfach nur immer wieder neu übereinandergestapelt. Wenn man in New York aufgewachsen ist, sieht man das Leben nicht als Archäologie von Strukturen, sondern von Stimmen, die ebenfalls einfach übereinandergestapelt sind, aber ohne sich gegenseitig zu ersetzen."

Immer wieder erinnert Gornick in ihrem autographischen Memoir an Frauen, für die die Stadt zwischen Hudson und East River lauter Versprechungen bereit hielt. So rettete sich die 1883 in Connecticut geborene Mary Britton Miller aus einer Atmosphäre "melodramatischen Stumpfsinns" nach New York. Unter dem Pseudonym Isabel Bolton veröffentlichte Miller Geschichten, in denen es einer jeden Frau gelingt, "einen Handel mit dem Leben abzuschließen, weil sie die Stadt hat, die sie lieben kann".