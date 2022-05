"Vive le Pastel!" Alte Pinakothek zeigt Kreidekostbarkeiten

Pastellmalerei ist ein zerbrechliches Geschäft. Es gibt wahre Horrorgeschichten: Einer sah Fingerabdrücke auf dem Rahmenglas und wischte so lange, bis statische Elektrizität entstand. Die zog das Pastellpulver schließlich vom Malgrund auf das Glas. Beim Ausrahmen fiel Jahre später das ganze schöne Bild als Farbpulver auf den Fußboden.

Fragile Pastelle in der Alten Pinakothek

Kuratorin Elisabeth Hipp von der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, nahm einen Restaurierungstermin zum Anlass, gleich 20 kostbare Pastellzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert in der Alten Pinakothek zu einer spektakulären Ausstellung zusammenzuführen. "Pastelle sind extrem fragil", betont die Kunstwissenschaftlerin. "Deswegen hat man Pastelle schon immer verglasen müssen. Was dann auch so ein bisschen ihr Format limitiert hat. Aber in dem Moment, in dem man eben auch große Gläser herstellen konnte, konnte man auch große Pastelle malen. Aber es ist tatsächlich so: Pastelle sind so fragil, dass man sie eigentlich nicht bewegen sollte oder möglichst wenig."

Und so kommt es eben einem richtigen kleinen Wunder gleich, dass jetzt Meisterwerke wie Jean Etienne Liotards "Frühstück", eine echte Konkurrenz zu seinem "Schokoladenmädchen" in Dresden, Rosalba Carrieras "Allegorie der Musik" (ja auch damals gab es schon Frauen unter den Pastellkünstlern) oder die bis auf Hautunreinheiten exakten Porträts des Großmeisters Maurice Quentin de La Tour aus nächster Nähe zu sehen sind: Die Falten der Gewänder, das Glänzen der Pupillen, die feine Verästelung der Fältchen – fürwahr ein nahrhaftes Augenfutter!

Charakter oder Repräsentation

Bei la Tour gehe es vor allem um die Persönlichkeit der Porträtierten, erklärt Hipp: " Man hat bis heute das Gefühl, das sind reale Menschen – mit Brüchen, mit interessanten Gedanken, mit denen man jetzt eigentlich kurz mal reden würde."

Eher repräsentativ und gestellt statt natürlich wirken dagegen die Fürstenporträts von Joseph Vivien, des Hofmalers von Kurfürst Max Emanuel. Gepuderte Perücken und Spitze auf Seide. Blasierte Blicke des französischen Hochadels, die die Frage aufwerfen, warum die Revolution erst 80 Jahre später ausgebrochen ist? Andererseits bringt das philosophische Umfeld der Aufklärung eben auch ein besonderes Interesse an der Bildgattung "Porträt" mit sich. Man wollte das Wesen eines Menschen in seinen Gesichtszügen lesen.

Zarte Pastellzeichnungen, kostbare Pulvermalereien, die immerhin schon 300 Jahre erhalten geblieben sind. Man kann ihnen jetzt gegenübertreten und den Dialog beginnen – mit den Menschen des 18. Jahrhunderts.