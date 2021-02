Viva Voce verabschiedet sich in Corona-Pause

Zu viert sitzen sie im Saal des evangelischen Gemeindezentrums St. Johannis in Ansbach. Vor ihnen: Noten, Tablets, Stifte und Papier. Bislang bestand die A-Capella-Band Viva Voce aus fünf Musikern – dann hat vor einigen Wochen Jörg Schwartzmanns wegen privaten Gründen seinen Ausstieg aus der Band bekannt gegeben.

Ein Wechsel in der Besetzung, zusätzlich die Einschränkungen durch die Pandemie - Corona hat in vielerlei Hinsicht seine Spuren hinterlassen, sagt David Lugert. Er ist Tenor und kreativer Kopf bei Viva Voce. Trotzdem glaubt er daran, dass Viva Voce auch zu viert funktioniert.

Vom Quintett zum Quartett

Fünfstimmige Songs für das jetzige Quartett umschreiben, Lieder einstudieren und sich auf die neue Besetzung eingrooven, das steht auf dem Programm der Musiker. Dreimal pro Woche proben sie bis zu ihrem vorerst letzten Streamingkonzert am 14. März. Danach wird es erst mal still um die A-Capella-Band, kündigt Bassist Heiko Benjes an.

"Die Entscheidung diesen Traumjob erst mal auf Eis zu legen, gefühlt aufzugeben, ist uns sehr schwer gefallen." Heiko Benjes, Bassist von Viva Voce

Lange hätten sie daran festgehalten und daran geglaubt, dass es bald wieder weitergeht. Doch nach fast einem Jahr mussten sie der Realität ins Auge blicken, so Benjes weiter.

Trotz kreativer Ideen zu wenige Einnahmen

Mehr als 120 Konzerte im Jahr spielen die Musiker normalerweise. Zu Hause sind sie auf den Bühnen in Deutschland und der Welt. Seit Mitte März vergangenen Jahres kommt aber fast nichts mehr in die Kasse, das Ersparte ist aufgebraucht. Untätig waren die vier Musiker jedoch nicht. Auftritte im Autokino, Konzerte mit extra viel Abstand, Onlinevideos für die Fans – doch am Ende reichte es nicht.

Vier Leute auf der Bühne – unzählige im Hintergrund

Die Mitarbeiter der dazugehörigen Konzertagentur sind schon seit Wochen in Kurzarbeit, sagt Benjes. So könnten sie immerhin bleiben und die Kosten würden abgefedert. Viel prekärer sei die Lage aber für die Menschen, die selbstständig für die Band arbeiten, wie beispielsweise Ton- und Lichttechniker. Viele haben seit mehr als einem Jahr keine Aufträge mehr von Viva Voce bekommen, so Benjes weiter. Kurzarbeit gebe es für sie nicht, daher hätten sich einige andere Jobs gesucht, um Geld zu verdienen.

Zweites Standbein und Solidarität der Fans

Das ist nun auch der Plan der Bandmitglieder. Sie wollen sich ein zweites Standbein schaffen, abseits der Bühne, auf der sie seit mehr als 20 Jahren stehen. Tenor Bastian Hupfer ist gelernter Schreiner und will wieder in seinem Beruf arbeiten, Bassist Heiko Benjes ist eigentlich studierter Technikredakteur. Das seien Menschen, die Bedienungsanleitungen für technische Geräte schreiben. Sein letzter Job liege jedoch rund 20 Jahre zurück. In seinem Alter sei es nicht sehr realistisch wieder ins Berufsleben zu starten. Trotzdem hat der 42-Jährige ein Angebot in der Region bekommen und eine Stelle in Aussicht. Die Menschen zeigen sich mit den Musikern solidarisch.

"Halt mer zam" – neues Lied, neue Besetzung

Von Solidarität und Zusammenhalt handelt auch ihr neues Lied "Halt mer zam". Ein Benefiz-Lied zum Herunterladen, dessen Erlös komplett an die Sternstunden des Bayerischen Rundfunks geht. Weitergehen soll es dann im Herbst – mit neuen Ideen, einem neuen Sound und neuer Hoffnung für Viva Voce aus Ansbach.