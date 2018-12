Zum Ende von VIVA: Die "Sesamstraße auf Speed" macht dicht

1993: Der erfolgreichste Song des Jahres ist "What Is Love" von Haddaway, die CD setzt sich als wichtigstes Abspielmedium für Musik durch, und im Fernsehen diktiert MTV der Jugend, was sie hören soll. Damals allerdings noch ausschließlich auf Englisch. Doch dann geht am 1. Dezember 1993 VIVA auf Sendung. Die "Videoverwertungsanstalt" will anders sein: ein Sprachrohr für die Jugend.

VIVA sollte, so dachten es sich die Initiatoren, Popkultur in Deutschland kulturell und wirtschaftlich auf den Weg bringen. Die Moderatorinnen und Moderatoren waren schrill und bunt. Stefan Raab, Heike Makatsch, Sarah Kuttner: Sie alle haben ihre Karrieren bei VIVA begonnen. Der erste VIVA-Geschäftsführer, Dieter Gorny, bezeichnete den Sender als "Sesamstraße auf Speed". Heute dümpelt VIVA in der Bedeutungslosigkeit herum, und teilt sich seine Frequenz mit dem Comedysender Comedy Central. Ende des Jahres wird VIVA endgültig eingestellt.