"Vision einer Rückkehr": Eine Statue träumt sich nach Afrika

"Ich kann nicht mehr sagen, wie alt ich bin, aber ich bin sehr alt. Ich fühle den Staub der Wüste auf meiner Haut, ich bin ein Ritualobjekt."

So könnten sie klingen, wenn man an ihren Kisten lauschen würde, irgendwo in einem Kellerdepot eines europäischen Museums: an Kisten mit geraubten afrikanischen Kulturgütern, an Kisten mit Objekten, Insignien und Instrumenten, die Opfer kolonialer Gier wurden. So würden sie anschwellen zu einem Stimmengewirr der Selbstbehauptung, das nicht mehr zum Schweigen gebracht werden kann.

Aus der Kiste auf die Bühne der Kammerspiele: "Vision einer Rückkehr"

Aus einer der Kisten, die man nun auf den Gestellen auf der Bühne der Münchner Kammerspiele sieht, ist sie entstiegen, eine Statue, eine Puppe, gebaut von Yakouba Magassouba und Michael Pietsch, eine Puppe: klein, zart und: sehr beweglich, das Haar hochgetürmt, ihre Glieder hängen an den zarten Fäden des Puppenspielers hoch oben im Bühnenhimmel. Sie ist es, deren Name auf der Kiste steht, Yennenga, die legendäre westafrikanische Prinzessin aus dem Dagomba-Köngreich, die als Urmutter des Mossi-Königreichs und damit des Staates Burkina Faso gilt, Yennenga, die Kriegerin, an die man sich vor allem hoch zu Ross erinnert.

Poetische Selbstermächtigung

Doch das Pferd ist im Stück weit fort, 7.000 Kilometer weit weg, in Westafrika, dort, wo man die Statue von Yennenga einst raubte. So jedenfalls will es die hier erfundene Geschichte, und sie von ihrem Pferd trennte, um aus zwei Figuren noch mehr Profit zu schlagen. Doch jetzt bäumt sich auch das Pferd in seiner kleinen Kiste auf, kaum, dass der Conférencier des Abends sie in seinen Händen halten kann, man sieht es auf der Leinwand der Liveübertragung aus Lomé, der Hauptstadt von Togo, die simultan das Bühnengeschehen und das Parallelpublikum dort zeigt.

Im Zusammenwirken von Choreographie, Liveprojektion und Puppenspiel erzählt "Vision einer Rückkehr" von der Restitution von Raubgütern als einer Art poetisch fantastischer Selbstermächtigung. Befreit von zwei schwarzen Tänzerinnen werden die Prinzessin und ihr Pferd schließlich wieder zueinanderfinden und zwar dort, wo sie hingehören, in Westafrika und damit diesmal auf der Bühne in Lomé, in Togo, das einst tatsächlich unter der deutschen Kolonialherrschaft leiden musste. In jeder weiteren Vorstellung wird es eine andere Stadt in Westafrika sein.

Puppenspiel, Tanz & Appelle

Geschickt changieren der burkinische Choreograph Serge Aimé Coulibaly und der deutsche Regisseur Jan-Christoph Gockel in ihrer "Vision einer Rückkehr" zwischen ekstatischem Tanz und zartem Puppenspiel, schicken den Beutekunstkurator in seinem Monolog über die Schwierigkeiten der Restitution in die wirre Expression seines eigenen Körpers und den schwarzen Museumswächter als politisch eindeutiges und lautstarkes Sprachrohr auf die Straße vor den Münchner Kammerspielen.

"Wir, die Völker Afrikas und Menschen afrikanischen Ursprungs FORDERN, dass unsere Kunstwerke, die unsere Geschichte verkörpern, unsere Zivilisation, unsere Religion und unsere Kultur uns sofort und ohne Bedingung zurückgegeben werden!"

Doch auch wenn die Botschaft klar ist, so hat "Vision einer Rückkehr" in seiner kontinental-übergreifenden Simultanität, in der Kultur zu einer Gemeinsamkeit wird indem sich zwei Publica in einer Videokonferenz live begegnen, zugleich etwas utopisch Versöhnliches und lässt einen vielleicht deshalb so beeindruckt zurück.