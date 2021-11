Virtuoser Jazz: Der Münchner Klangkünstler Matthias Lindermayr

So einfach: mehr Platz. Der Grund: Lindermayr hat sein Ensemble entschlackt. Hat aus seinem Quintett ein Trio gemacht. Daher der Albumtitel: "Triptych". Der Trompeter hat sich Philipp Schiepek an der Akustikgitarre und Simon Popp an den Drums ins Boot geholt. Beides hervorragende Musiker, Münchner wie Lindermayr selbst, mit denen er schon lange zusammenspielt. Nur eben nicht in dieser Besetzung. Genau die macht den Sound der Platte aber so unverwechselbar: Der eine fliegt, die anderen flitzen. Lindermayr schwebt durch die Luft, der Rest turnt durchs Geäst.

Vom Quintett zum Trio

Vogelperspektive und Zoom – aber in einem Bild. Klingt unvereinbar. Geht aber irre gut zusammen – was nicht von vornherein klar war, erzählt Lindermayr: "Es gab keine Blaupause. Man kann sich nicht unzählige andere Bands in der Besetzung anhören und dann weiß man, was man alles machen kann. Sondern das musste man erstmal rausfinden: Was funktioniert überhaupt? Und die größte Aufgabe war natürlich, wie machen wir das mit Gitarre… – und eigentlich: Was macht der Simon?"

Nun ja, Simon Popp zeigt einmal mehr, dass er viel mehr ist als ein Drummer. Und wenn, dann ist er zumindest der zärtlichste Drummer jenseits des Weißwurstäquators. Tatsächlich entsteht beim Hören oft der Eindruck, das Schiepek und Popp die Rollen tauschen. Die Gitarre sorgt für den Groove, das Drumset malt aus, öffnet den Raum, wischt und sprenkelt, macht Farbe und Atmosphäre. "Diese unfassbare Vielfalt an Klangfarben, die er mit diesen ganzen kleinen Instrumenten hat, ist einfach wahnsinnig interessant", schwärmt Lindermayr. "Und so ein bisschen unsere Aufgabe beim Proben und Arrangieren war dann eben auch, für jedes Stück eine spezielle Klangfarbe zu finden aus diesen ganzen Möglichkeiten."

Simon Popp, der heimliche Solist

Das ist das Erstaunliche an dieser Aufnahme: Auf den ersten Blick ist der Sound ziemlich homogen. Durchhörbar wie man so sagt. Die feinen Unterschiede bemerkt man erst beim zweiten oder dritten Mal. Und genauso unaufdringlich, wie sich diese Unterschiede ins Bewusstsein schieben – genauso unaufdringlich macht sich Simon Popp bemerkbar. Fast ein heimlicher Solist: So leise er spielt, so laut ist der Eindruck den er hinterlässt.

Bildhaft ist diese Musik. Öffnet nicht nur Klang-, sondern auch Assoziationsräume. Apropos: Das Stück "A Long Day Out" erzählt vom Laufen, sagt Matthias Lindermayr. Seit Corona joggt der Trompeter. Manchmal über 70 Kilometer. Soviel zum Thema unsportlich.

"Triptych" von Matthias Lindermayr ist beim Münchner Label Squama erschienen.