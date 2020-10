Virtuose der Rockgitarre: Zum Tod von Eddie Van Halen

Van Halen, das war erst einmal 80er-Jahre-Sound, Keyboard-dominierter Hitparaden- oder Stadion-Rock. Eine Band, die eigentlich von ihren Sängern lebte, doch dann gab es da noch diesen einzigartigen Gitarristen Eddie Van Halen. Ein Ausnahmespieler: Wenn es darum geht, die zehn besten Gitarristen aller Zeiten zu nennen, dann ist er immer dabei.

Ein stilprägender Gitarrist

Eddie Van Halen konnte ungaublich schnell spielen – und sehr variantenreich. Diese Qualitäten schätzte nicht nur seine eigene Band: Produzent Quincy Jones holte ihn für das Gitarrensolo in "Beat It" von Michael Jackson ins Studio. Van Halen war ein stilprägender Gitarrist – und gilt als Meister des "Tappings”, des Gitarrenspiels, bei dem beide Hände das Griffbrett bearbeiten. Erfunden, wie oft geschrieben wird, hat er es nicht, wohl aber perfektioniert und bekannt gemacht. Viele Hobbyrocker feilten in ihren Übungskellern an der Van Halen-Technik, die meisten wohl vergeblich. Mit "Jump" landete die Band 1984 ihren größten Hit – ein unverwüstlicher Partykracher.

Drogen für die Kreativität

Auch wenn ein vergleichbarer Erfolg ausblieb, waren in den 1990er-Jahren Alben von Van Halen immer an der Spitze der amerikanischen Charts, dann wurde es ruhiger um die Band. 2012 gab es noch einmal ein Reunion-Album, zusammen mit David Lee Roth, dem ersten Lead-Sänger der Band, ansonsten konzentrierte sich Eddie Van Halen nach der Jahrtausendwende auf Live-Auftritte.

Vielleicht auch, weil seine Kreativität angeschlagen war. Der Musiker hatte gesundheitliche Probleme, hat viel Alkohol getrunken in seinem Leben, hat viel Kokain geschnupft. "Ich war ein Alkoholiker und ich brauchte Alkohol, um zu funktionieren", sagte Van Halen 2015 dem "Billboard"-Magazin in einem Interview. Er habe nicht zum Feiern getrunken, sondern Alkohol und Kokain fürs "Arbeiten" gebraucht. Musik gehört hat er dagegen nach eigener Auskunft nie. Nicht einmal im Auto habe er das Radio angemacht, so Eddie Van Halen. Die eigene Gitarre hat ihm genügt – und das birgt natürlich auch die Gefahr, einen einmal gefundenen Sound immer nur zu reproduzieren.

Der "Gitarren-Innovator"

Mit Eddie Van Halen verliert die Musikwelt einen Virtuosen der Rockgitarre. Der 1955 in Amsterdam geborene und als Kind mit seiner Familie in die USA ausgewanderte Van Halen hat Musikgeschichte geschrieben. Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi zeigte sich in einem Tweet "erschüttert" über den Tod seines "lieben Freunds".