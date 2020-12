Virologie versus Politik: Kritisches Weltwissen auf der Probe

Am Anfang waren die Fledermäuse. Oder die Gürteltiere, so genau wusste man das gar nicht. Sicher war nur: Es ging um Wuhan, China. Dort sollte ein Virus auf einem Markt vom Tier auf den Menschen übergesprungen sein. Weit weg also – noch dazu in einer Kultur mit eigenartigen Essgewohnheiten. Exo-tisch, irgendwie unaufgeklärt.

Auch die Wissenschaft hielt die Lage zunächst auf Distanz. So äußerte sich etwa Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, im Januar 2020 noch zuversichtlich: "Deutschland ist absolut gut vorbereitet. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem, insofern ist die Gefahr für die deutsche Bevölkerung eher gering."

Vorantastende Erkenntnis

In den folgenden Wochen wurden seine Auftritte in einem engen Hörsaal zur neuen Routine der Wissensvermittlung. Wieler vermeldete Zahlen, erklärte sperrige Begriffe wie "Inzidenzwert" und "Reproduktionszahl" und schon im März war der Optimismus Wielers einer alarmierten Lagebeschreibung gewichen: "Wir alle sind in einer Krise, die ein Ausmaß hat, das ich mir selber nie hätte vorstellen können."

Vorstellungskraft, virologische Fantasie, Modelle, die in die Zukunft rechnen: Wissenschaft strebt nach Klarheit, aber gerade, weil sie das tut, sind ihre Antworten prinzipiell vorläufig. Neue Erkenntnisse räumen alte aus oder modifizieren sie. Dass diese Vorläufigkeit kein blindes Hantieren mit Irrtümern ist, sondern ein sich vorantastendes Wissen, diese Erkenntnis hat Corona beinahe populär gemacht.

Schaukämpfe der Virologen

Es gehört zur Pandemieerfahrung der ganzen Gesellschaft, dass alles unter Virusvorbehalt geriet: Schulunterricht, Parteitage, Reisepläne. Das Alltäglichste war plötzlich epidemiologisch relevant, die Medien wurden zu Volkshochschulen der Pandemiebildung. Sie lieferten guten Wissenschaftsjournalismus ab – konnten aber nicht immer der Versuchung widerstehen, kleinteilige Kontroversen der Fachleute als persönliche Schaukämpfe zu inszenieren: Podcast gegen Podcast, Alexander Kekulé gegen Christian Drosten.

Was eben dieser Professor Drosten ziemlich bündig zurückwies: "Jetzt nur mal das Beispiel Kekulé: Was der sagt, ist praktisch immer richtig. Das kann ich so ganz freimütig sagen, ohne jeden Groll oder jede Schauspielleistung. Die Kontroverse im Fach liegt viel tiefer vergraben, die kann man nicht in der Medienöffentlichkeit erklären."

Zwiespältige Rolle der Öffentlichkeit

Daraus folgt jedoch keineswegs, dass die Öffentlichkeit lieber schweigen sollte. Politik ist – auch das haben wir im Coronajahr gelernt – keine angewandte Virologie. Sie hat viele verschiedene Interessen zu berücksichtigen, und Demokratie muss diesen Interessensausgleich offen debattieren. Erst recht in einer Pandemie, in der die Öffentlichkeit nicht nur Medium der Meinungsbildung ist, sondern sozusagen Schauplatz des Geschehens: Wenn es darauf ankommt, dass alle mitmachen, müssen möglichst viele überzeugt sein.