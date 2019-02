Virginie Viard tritt Lagerfelds Erbe bei Chanel an

Die Entscheidung fiel schnell: Noch in der Presseerklärung über den Tod von Karl Lagerfeld teilte Chanel mit, dass die Nachfolge bereits geklärt ist: Virginie Viard, bisher Chefin des "Creation Studios", soll Kreativdirektorin von Chanel werden.

Keine überraschende Wahl, arbeitete Virginie Viard doch mehr als drei Jahrzehnte mit Lagerfeld zusammen. Ein Zeitraum, der für sie jedoch kaum fassbar sei: "Hört sich so an, als ob das schon ewig zurückliegt, aber bei Karl ist nichts Routine. Er ist so spontan und lebt im Augenblick, manchmal vergesse ich sogar, was wir vor sechs Monaten gemacht haben." Im Januar, als sich der "Kaiser" der Haute Couture wegen "starker Müdigkeit" erstmals nicht dem Schluss-Applaus nach der Chanel-Präsentation in Paris stellen konnte, nahm Viard stellvertretend die Ovationen entgegen.

Selbst in der Modeszene gilt sie trotz ihrer umfangreichen Erfahrungen in der Branche bisher als vergleichsweise wenig prominent. Lagerfeld selbst hatte im vergangenen Jahr in der Netflix-Dokumentation "7 Days Out" geäußert, ohne Viard wären die großen Schauen von Chanel gar nicht möglich. Sie stehe "hinter allen Kollektionen". Die französische Ausgabe der "Vogue" äußerte die Vermutung, Viard werde das Erbe von Lagerfeld und der legendären Gründerin des Modehauses, Gabrielle "Coco" Chanel in deren Sinne weiterführen.

Erfahrungen als Kostüm-Designerin beim Film

Die Französin begann ihre Karriere bei Chanel 1987, nur vier Jahre, nachdem Lagerfeld dort erstmals für frischen Wind sorgte. Zunächst war Viard für die Stickereien zuständig. 1992 wechselte sie mit ihrem Mentor zu Chloé, eine Marke, die ihr aus der eigenen Familie bestens bekannt war: Ihre Mutter und ihre Tanten sollen deren Kleider regelmäßig getragen haben.

Nach der Rückkehr zu Chanel fünf Jahre später war sie zunächst ausschließlich in der Haute Couture tätig und brachte es bis zur Chefin des Kreativ-Studios. Seit 2000 kümmerte sie sich auch um die Prêt-à-porter-Linien, womit die Zahl der Mitarbeiter, mit denen sie zu tun hatte, enorm anstieg. In einem Interview sagte Viard 2015, sie selbst mache zwischen Haute Couture und der günstigeren Prêt-à-porter keine Unterschiede. Vielmehr gebe sie beiden Teams völlig unterschiedliche Anweisungen, der Ansatz sei sehr verschieden.