Nell Zink macht aus dem Rassismus in "Virginia" eine Komödie

Das ist ein starkes, ein filmreifes Bild für einen Abgang: Als Peggy ihren Mann Lee mit einem Liebhaber erwischt, versenkt sie sein Auto in einem schlammigen See, ihre beiden Kinder sehen zu. Der Sohn bleibt beim Vater, als sie ihre Ehe hinter sich lässt, die kleine Tochter nimmt sie mit. Wohin? Nicht Richtung New York, denn dort würde ihr Mann sie suchen, schließlich träumt sie davon, Theaterautorin zu werden. Zum Verschwinden eignet sich Virginia schon besser. Eine Welt, die die Autorin Nell Zink gut kennt: Sie ist dort in den 70er-Jahren aufgewachsen. "Da bestanden noch diese alten Plantagenbesitzerfamilien, die hatten noch riesige Ländereien, und auf diesen Ländereien wohnten zum Teil Schwarze in ganz einfachen Hütten und wurden praktisch so behandelt wie die Leibeigenen bei Gogol – oder unter gewissen Umständen wie Wild: Die waren einfach nur da. Ich arbeitete auf dem Bau damals nach dem College – fragen Sie mich nicht, warum – aber ich kannte dann einige dieser Leute", sagt Nell Zink im Interview. "Die hatten weder Geburtsurkunde noch irgendeinen Ausweis, hatten nie offiziell gearbeitet, hatten keine Sozialversicherungsnummer. Und das war auch gewollt von Seiten der Machthaber. Denn sobald ein Mensch existiert, könnte er zum Beispiel wählen. Wenn die Siedlung, wo er wohnt, als Dorf geführt wird, dann hat er eine Adresse, und das war unerwünscht.“

"Rasse" als Maske

Wer also keine Adresse mehr haben, wer untertauchen will wie Peggy, der kann sich in einer verlassenen Hütte auf dem Land verstecken. Peggy ändert ihren Namen und heißt nun Meg, für ihre Tochter verschafft sie sich die Papiere eines gestorbenen schwarzen Mädchens. Diese Rassenzugehörigkeit ist wie eine Maske, und sie tut ihre Dienste, obwohl sie einem sehr blonden Kind aufgesetzt wird. Eine skurrile Fantasie der Autorin? Nein. In Virginia galt damals die "Ein-Blutstropfen-Regel": Jeder, der auch nur einen schwarzen Vorfahren hatte, galt als schwarz. Es gab also blonde und blauäugige Schwarze.

Auch nachdem die Rassentrennung in den USA offiziell aufgehoben war, lebten die rigiden gesellschaftlichen Normen fort. Davon erzählt Nell Zink mit bösem Witz. Sie ist eine Meisterin im Bau von Szenen, stellt Situationen, Räume, Körper mit wenigen Worten vor Augen – um den Effekt sinnlicher Präsenz dann wieder mit Ironie und Pointen zu hintertreiben. Das ist Realismus, der keinen Abstand zur Welt will, in dem man sich aber auch nicht einrichten kann. Ehrliches Pathos verweigert der Roman – und geht stattdessen so mutwillig mit seinem Stoff um wie eine Südstaaten-Komödie nach shakespeareschem Muster: "Ein pathetisches Melodrama über die Rassentrennung kann jeder schreiben", sagt die Autorin. "Wir kennen ja die Überlebenden, wir kennen die Leute, die Glück hatten, jemand kann alle möglichen Risiken eingehen, mit Drogen handeln, gefährlichen Sex betreiben, und wenn er daran krepiert, wird er relativ schnell vergessen. Das wollte ich im Buch ein bisschen betonen: Dass man so knapp an der Katastrophe vorbeischrammt manchmal im Leben, so wie die Meg das immer wieder macht."