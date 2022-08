VIP-Fans rebellierten: Ärger um Helene Fischer-Konzert im Netz

Es hätte ein unvergesslicher Abend werden sollen im VIP-Bereich des Konzertgeländes auf der Messe in München-Riem – mit Catering, einem Sitzplatz und ganz nah dran am Superstar: Immerhin war es das einzige Konzert von Helene Fischer, das sie in diesem Jahr gibt. Da wollten die besonders zahlungswilligen Fans natürlich nicht, wie die Mehrheit der insgesamt gut 130.000 Besucher, den Abend weit hinten bei vergleichsweise schlechter Sicht verbringen. Womöglich war die "Schlagerkönigin" von diesen Sitzen aus überhaupt nur auf dem Videoscreen wahrnehmbar.

Der Abend wurde dann für einige Bewunderer tatsächlich "unvergesslich", aber anders als erhofft. In Sozialen Medien verbreiteten sich Videos, in denen Konzertbesucher mit VIP-Karten ihrem Ärger richtig Luft machen: Auf TikTok haben mittlerweile mehr als drei Millionen Menschen zwei Herren in Regenponchos dabei zugesehen, wie sie vergeblich versuchen, sich beim Veranstalter noch am Konzertgelände zu beschweren. Von fern hört man Helene Fischer singen, aus der Nähe sieht man die Fans zetern: Man könne nicht Platz nehmen, es sei "unfassbar". Sie wollten mit dem Veranstalter sprechen. Offenbar vergeblich.

1200 Euro für zwei Tickets bezahlt

In einem weiteren Clip beschwert sich eine ältere Dame: Sie habe 1.200 Euro für zwei Tickets bezahlt – "und dann sowas". Sie will "stundenlang" herumgeirrt sein. Ein weiteres Video zeigt einen Herrn im gelben Regenmantel, der nach eigener Aussage "gerade lieber im Fluchtweg steht". "Ganz schlimm ist das hier", sagt er – schlechte Plätze habe er bekommen und das, obwohl er für zwei Tickets 1300 Euro bezahlt habe. Im Catering-Bereich fragt ein Fan nach Schweinefilet – das sei schon aus, antwortet die Angestellte. Es gebe nur noch Fisch. Empörung ist die Folge.