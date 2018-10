Vincent Peirani macht auf "Living Being II" feinsten Jazz

Verhalten beginnt das neue Album des Jazzakkordeonisten Vincent Peirani. Das erste Stück ist eine Version von "Bang Bang", einem amerikanischen Pop-Song des Duos Sonny and Cher. Bei Peirani wird aus dem leichtfüßigen Liedchen ein musikalisches Melodram.

In vier Tagen haben der Franzose und seine Band die Musik eingespielt. Danach verbrachte Peirani vier Monate, um das Material zu mischen, es überzeugend im Stereo-Klangbild anzuordnen. Fast selbstverständlich beinhaltet das Repertoire auch Songs von Led Zeppelin.

Hardrock-Kracher und barocke Pretiosen

Peirani nimmt Hard-Rock-Kracher wie "Kashmir" und "Stairway to Heaven" genauso ernst wie beispielsweise ein Stück des Barock-Komponisten Henry Purcell. Beide Ansätze setzt er ohne jeglichen Bombast, ohne falsches Pathos um. Dem Meistermusiker gelingt es, seine Versionen so klingen zu lassen, als wären sie Originale. "Tatsächlich geht es mir mit diesem Orchester so, als wären wir eine Kammer-Rockmusik-Band," erzählt Peirani. "Es ist aber weder das Eine noch das Andere, wir mischen nur beide Ansätze. Wir haben zum Einen eine Rock'n'Roll-Haltung, den Spirit der Rockmusik, zum Anderen gibt es hier viel geschriebene, auskomponierte Musik ohne jede Improvisation. Wichtig sind winzige Details. Am besten ist es, möglichst ähnlich zu verfahren, so wie das auch ein Streichquartett tun würde".

Peirani, Jahrgang 1980, hat Akkordeon an der Musikhochschule studiert, trotzdem drängt er nicht mit hochvirtuosen Soli in den Vordergrund, sondern überzeugt als findiger Arrangeur und als Kapellmeister, verantwortlich für einen hervorragend austarierten Ensemble-Klang.

Teamplayer und Strippenzieher

Peiranis Fähigkeiten als Teamplayer sind auch den Kollegen des Debussy-Streich-Quartetts aufgefallen. Sie luden den Landsmann ein, an dem feinen Album "Debussy Et Le Jazz" mitzuwirken. Auch hier glänzt Peirani als hintergründiger Strippenzieher. "Ich weiß nicht, ob ich das willentlich mache", so Peiraani, "aber das ist die Rolle, die mir am besten gefällt. Ich agiere am liebsten im Hintergrund, bin da aber äußerst aktiv. Viele Leute sagen: Ich höre dich kaum, ich will mehr Akkordeon. Denen sage ich: Mag sein, aber wenn man meine Beiträge entfernen würde, entstünde ein riesiges Loch in der Musik – als ob einem Auto der Motor fehlt. So fühlt es sich zumindest für mich an".

Musiker, die im Dienste des Gesamteindrucks spielen. Auf "Living Being II" wird erfolgreich etwas geradezu Altmodisches vorgeführt: pure, konzertante Musik, ohne Effekte oder elektronische Spielereien. Ansonsten fungieren die Stücke anderer Künstler auf Peiranis Album als Entrée für die eigenen Titel. Diese fallen nicht etwa ab, sondern erweisen sich als leise Wunderwerke – vorgetragen mit wohltemperierter Leidenschaft.

Ein Geheimtipp, noch

Vincent Peirani ist eines der großen Jazz-Talente Frankreichs. Von dem Klangmagier wird hoffentlich noch möglichst viel zu hören sein. Wir empfehlen: Am besten live hören! Am Mittwoch, den 24. Oktober kann man den Meister-Akkordeonist übrigens mitsamt seiner Band in der Münchner Unterfahrt erleben. Hingehen, solange der Musiker in Deutschland noch ein Geheimtipp ist!