Villagers dehnen auf "Fever Dreams" die Grenzen des Indie-Folk

Nur nicht wieder wiederholen, was man schon mal erreicht hat. Das scheint das Motto von Conor O’Brien, Stimme und Songschreiber der Villagers aus Dublin. Der 37-jährige hat sich während der Pandemie in sein Studio verzogen und an Songs gefeilt, die dem Songbook der Band neue Facetten hinzufügen. Das ist von Anfang zu hören. Damenchöre, die im Hintergrund schwelgen, Bläsersätze, die gelegentlich für gedeckte oder spitze Klangtupfer sorgen – Die Dörfler aus Dublin klingen auf ihrem fünften Studio-Album alles andere als ländlich, aber schließlich das hat diese Band noch nie getan.

Weiche Vibraphonklänge und von Chören vorgetragene Melodien sorgen für eine Anmutung, wie man sie eher aus Musicals oder von Bigbandshows kennt. Conor O’Brien legt mit den Villagers nach dem grandiosen Debut "Becoming A Jackal" von 2010 und dem Konzeptalbum "The Art Of Pretending To Swim" noch eins drauf. Jetzt lässt O’Brien nun auch jazzige Improvisationen, Saxophonsoli über verträumte Soundscapes wehen – das hat es bisher kaum gegeben auf sogenannten Indie-Pop-Platten oder in der Folk-Tronica-Schublade, klingt aber trotzdem gut und wirkt überzeugend.