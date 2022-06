Villa Concordia in Bamberg feiert Jubiläum

Das Künstlerhaus in der Villa Concordia in Bamberg feiert am Donnerstag sein 25-jähriges Bestehen. An der Feierstunde nimmt auch der Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, teil. Das Internationale Künstlerhaus wurde 1997 durch den Freistaat gegründet. Es bietet Stipendiaten aus der ganzen Welt zeitlich begrenzt die Möglichkeit an eigenen Projekten zu arbeiten, andere Künstler zu treffen, neue Ideen zu entwickeln.

Internationale Kunst in Bamberg

Fünf bzw. elf Monate bleiben die Stipendiaten durchschnittlich in der Domstadt. Um sich voll und ganz ihrer Kunst zu widmen, übernimmt der Freistaat die Aufenthalts- und Lebenskosten. Damit soll vor allem neue Kunst, weiterentwickelte Musik und Literatur ermöglicht und eine Vertiefung der kulturellen Beziehungen gefördert werden. Ein Kuratorium, das alle drei Jahre neu besetzt wird, trifft die Entscheidung, wer diese Möglichkeit in Bamberg erhalten soll. Dem Gremium gehören derzeit unter anderem Claudia Amthor-Croft vom Goethe-Institut München, Tanja Graf, die Leiterin des Literaturhauses München und Ulrike Siebenhaar, die Referentin für Kultur der Stadt Bamberg an.

Die Villa Concordia ist insgesamt ein Drei-Sparten-Haus, das ein Ort für neue Literatur, Bildende Kunst und Musik sein soll. Hier sollen sich Künstler aus verschiedenen Kulturen und Stilrichtungen begegnen, sich austauschen und auch gemeinsame Projekte entwickeln. Dafür steht auch der Name, denn Concordia bedeutet die Göttin der Eintracht in der Mythologie. Im Internationalen Künstlerhaus treffen jedoch nicht nur Kunstschaffende aufeinander. An rund 80 Veranstaltungen jährlich können kunstinteressierte Bürgerinnen und Bürger sowie Künstlerinnen und Künstler im Rahmen von Ausstellungen, Lesungen und Konzerten ins Gespräch kommen.

Künstlerhaus schafft Freiraum

Die Stipendiaten wohnen in der Villa Concordia, im Orangeriebau und im Neuen Ebracher Hof, dem einstigen Stadtpalais der Mönche. Die Kunstschaffenden können sich hier zurückziehen und an neuen Werken arbeiten. Im April ist auch Barbara Fontaine mit dem Concordia-Stipendium ausgezeichnet worden. Die in Paris geborene Übersetzerin wird bis März 2023 in Bamberg bleiben. Ihr Schwerpunkt ist die Belletristik mit zeitgenössischen Autoren wie Hans-Ulrich Treichel. Garance Arcadias ist ebenfalls Stipendiatin in Bamberg. Sie widmet sich in ihrer Forschung dem Thema "Passage und Liminalität". In Bamberg plant sie, Skulpturen aus zerbrochenem Glas herzustellen, um eine Praxis zu entwickeln, die sich stärker auf das Konzept des "infra-mince", dem kaum Wahrnehmbaren, dem Zustand eines "Dazwischens", konzentriert.

Aus dem Bereich Musik gehört Andrea Neumann aus Berlin zu den Stipendiaten. Sie studierte klassisches Klavier und entwickelte das Innenklavier, ein saitenbespannter, mittels Präparationen bespielter und mithilfe von Mischpult und diversen Pick-ups verstärkter Alurahmen. Ihre Soloarbeiten und aktuellen Formationen bewegen sich in einem Spannungsfeld von elektronischer Musik, Improvisation, Komposition, Performance und Klangkunst.

Kunst schafft Verbindung

Durch die Aufnahme von Künstlern aus anderen europäischen Ländern will der Freistaat Bayern durch die Bewilligung der Stipendien einen Beitrag zur Förderung des europäischen Gedankens leisten. Außerdem soll das Internationale Künstlerhaus durch die Zusammenarbeit mit den örtlichen Institutionen, durch öffentliche Auftritte der Stipendiatinnen und Stipendiaten und durch eigene Veranstaltungen einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Bamberg und der Region leisten.

Im März 2022 wurden durch den Freistaat zusätzlich zwölf Stipendien für geflüchtete Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine ausgelobt. Sie werden mit monatlich 1.500 Euro unterstützt und können so ihre künstlerische Arbeit fortsetzen.

Seit April 2010 wird die Villa Concordia von der Ingeborg-Bachmann- Preisträgerin Nora-Eugenie Gomringer geleitet.