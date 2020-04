Gleich viermal im Fokus: Der Lyriker Paul Celan

4. "Todtnauberg" von Hans-Peter Kunisch

Paul Celan und Martin Heidegger sitzen im VW Käfer des jungen Germanisten Gerhard Neumann, der sie nach Todtnauberg fährt. Die Hütte Heideggers ist das Ziel, danach ein Spaziergang im Moor. So hat es sich Celan gewünscht und auch Heidegger glaubt, das könnte dem Gast aus Paris gut tun. Der Journalist Hans-Peter Kunisch beschreibt die Szene so: "Der Käfer hat sich in einen rollenden Käfig verwandelt, der sich den Berg hoch müht. Stark aufgeladen, konfrontiert er die beiden Herren im Fond mit ihrem Leben. Geschichte ist das eine Gefängnis, aus dem keiner entkommt. Alle in diesem Auto müssen sich mitten im schrecklichen 20. Jahrhundert bewähren. Sie haben es auf sehr unterschiedliche Weise versucht und die Aufgabe in sehr unterschiedlicher Weise erledigt. Ja, auch der Fahrer. Der Käfer nimmt sie alle mit auf den Weg, lässt keinem die Wahl."

Celan hatte lange über eine Begegnung mit dem bewunderten Denker nachgedacht, den er doch eigentlich hassen müsste. Am 25. Juli 1967, nach einer Lesung am Vorabend in Freiburg, ist es soweit. Die Erwartung ist hoch, vielleicht entschuldigt sich Heidegger für seine Verstrickung mit dem Nationalsozialismus und für seinen Antisemitismus? Die Enttäuschung ist dann aber groß.

Es ist, als würden auch wir sie fühlen. Denn voller erzählerischer Verve hat Hans-Peter Kunisch seine Leserinnen und Leser mitgenommen auf den denkwürdigen Ausflug in den Schwarzwald. Der Journalist schreibt mit seinem Buch "Todtnauberg" eine Art Thriller über die "unmögliche Begegnung" von Celan und Heidegger. Er malt die Gedankenwelt der beiden Protagonisten romanhaft aus, mischt authentische Quellen, an die er wiederum fiktive innere Gedankengänge koppelt bis hin zum nicht überlieferten Dialog zwischen Celan und Heidegger. "So könnte es gewesen sein" ist der lakonische Satz, der das vorher geschilderte Gespräch in der Mitte des Buches wieder in fiktive Klammern setzt. Genau hinein geschaut in die Denkweisen, biographischen Verwicklungen und Erklärungsmuster der beiden Protagonisten hat man bis dahin aber längst. Und viel erfahren über den Dichtungsbegriff, der Heidegger und Celan verbindet. Aber auch über den tiefen Abgrund, der sich auftut zwischen dem nationalsozialistischen, antisemitischen Denker und dem Juden und poetischen Mahner gegen das Vergessen.

Nach dem 25. Juli 1967 hat es noch zwei weitere Begegnungen zwischen Celan und Heidegger gegeben. Sie waren weit weniger bemerkenswert als die erste. Und obwohl Kunisch sich darum bemüht, auch ihnen Farbe und Spannung zu verleihen, verliert das Buch nach der Schilderung des ersten Treffens und auch seiner literarischen Nachwirkungen an Zug. Die originelle Erzählweise kann der Autor nicht durchhalten. Schade für den, der sich von ihr gleichermaßen unterhalten und informiert fühlte. Für den, der in ihr ohnehin die Gefahr zur neuen Mythenbildung sah, ist es erholsam. Denn ein neuer Mythos wäre ja das Letzte, was Paul Celan um sich und sein Leben hätte entstehen sehen wollen.