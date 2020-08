Kunstförderpreise der Sparte "Musik und Tanz" vergeben

Die Kunstförderpreise 2020 des Freistaats Bayern in der Sparte "Musik und Tanz" erhalten in diesem Jahr die Münchner Dirigentin Johanna Soller, die Tänzerin Sofie Vervaecke vom Staatstheater Nürnberg, der eng mit Bayern verbundenen Musiker Aris Alexander Blettenberg und das Münchner "Paranormal String Quartet".

Der Freistaat vergibt jedes Jahr bis zu 16 Bayerische Kunstförderpreise in den vier Sparten "Musik und Tanz", "Bildende Kunst", "Darstellende Kunst" sowie "Literatur" für Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler.

Bernd Sibler: Kunst und Kultur können gerade in Zeiten wie diesen Mut machen

Kunstminister Bernd Sibler (CSU) attestierte den jungen Künstlerinnen und Künstlern am Sonntag in München eine besondere Begabung und großes Können. Die Preise für Einzelkünstler sind mit je 6.000 Euro dotiert. Ensembles erhalten 10.000 Euro. "Junge Talente gestalten die Zukunft unseres reichen kulturellen Lebens", sagte Sibler. Angesichts der Corona-Pandemie solle der Preis ganz besonders "das große Können besonders begabter Nachwuchskünstlerinnen und -künstler sichtbarer machen und sie darin bestärken, ihren eingeschlagenen Weg auch unter den aktuell erschwerten Bedingungen konsequent weiterzugehen." Kunst und Kultur könnten gerade in Zeiten wie diesen ein wertvoller Anker und Mutmacher sein.