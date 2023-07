Vier Konzerte versteigert – Spende für Kampf gegen Klimawandel

Am Sonntag liefen die ersten beiden Konzerte, die das Philharmonische Orchester Würzburg im Rahmen des Projekts "Orchester des Wandels" versteigert hat. Alle Einnahmen dieser Auftritte in Privathäusern und Wohnungen werden für nachhaltige Zwecke verwendet. "Orchester des Wandels" ist ein Zusammenschluss von deutschlandweit rund 35 Klassik-Ensembles, die ihre Musik in den Dienst des Kampfs gegen den Klimawandel stellen.

Musizieren für den Umweltschutz

Sie organisieren spezielle Konzerte und Darbietungen in verschiedenen Formaten, deren kompletter Erlös zum Beispiel in Waldaufforstungsprojekte fließt. In der ersten Maiwoche hatten die Musiker vom Philharmonischen Orchester Würzburg fünf Konzerte mit verschiedenen Ensembles zur Versteigerung im Internet angeboten. Ein Bläsertrio, ein Streichquartett oder ein Trio mit Gesang. Vier von diesen fünf Konzerten wurden ersteigert. Für einen Gesamterlös von mindestens 2.000 Euro. Denn vor Ort werden immer auch Spendendosen aufgestellt.

Verwendung für Klimaprojekte

Das Geld ist für ein Wiederaufforstungsprojekt in Madagaskar bestimmt, das auch für die Einwohner vor Ort eine neue Lebensgrundlage schafft. Einer der Konzert-Gastgeber ist Christian Klingenberg, Mathematik-Professor an der Universität Würzburg. Er hat Platz in seinem Wohnzimmer im Würzburger Stadtteil Frauenland geschaffen und Stühle für 50 Besucher aufgestellt. Für ihn ist so ein Hauskonzert eine Herzensangelegenheit. Sein letztes Gebot mit 500 Euro hatte den Zuschlag bekommen.

Musik hat auch Bezug zur Natur

Eineinhalb Stunden spielt das vierköpfige Ensemble, dass sich selbst "Die Naturanbeter" getauft hat. Sopranistin Silke Evers, Querflötist Stefan Albers, Enrico Calesso am Klavier und Matthias Steinkrauß am Violincello. Sie spielen Stücke von Maurice Ravel, Jules Massenet oder Leo Delibes, die alle von Tieren oder Natur handeln.