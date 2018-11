Vier Kinder und ein Hof: Wie kann ein gerechtes Erbe aussehen?

Zusammenhalt ist in der Familie von Josef Rothmoser wichtig. Jeden Morgen arbeiten Josef senior, Josef junior und Mutter Angela im Stall. Familie und Betrieb sind eins. Nur so funktioniert der Pferdehof im Nebenerwerb. Jetzt möchte der Vater den Hof an die nächste Generation übergeben. Doch "Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit gibt es nicht", sagt Josef Rothmoser, der selbst als Einzelkind aufgewachsen ist.