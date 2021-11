Vier Jahrzehnte Volksmusikforschung in Franken

Die Forschungsstelle für Fränkische Volksmusik im mittelfränkischen Uffenheim feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Dort werden aber nicht nur Musikstücke, Noten und Instrumente untersucht, sondern auch der soziale Kontext und die Bräuche um die Lieder betrachtet. "Wir sind diejenigen, die hinschauen und fragen: Warum haben die das so gemacht? Wer waren die Menschen?", beschreibt Leiterin Heidi Christ das Selbstverständnis der Institution. Jeder, der auf der Suche nach einem speziellen Lied ist, egal ob Wissenschaftler, Studierender oder Musikant, kann sich an die Forschungsstelle wenden.

"Typisch fränkische" Volksmusik gibt es nicht

Eine "typisch fränkische" Volksmusik, die so nur innerhalb der Grenzen des heutigen Frankens gespielt und gehört wird, gebe es ohnehin nicht, sagt Christ. Die Besonderheiten seien kleinteiliger: Es gebe eher spezielle Stile, die in sehr kleinen Regionen zuhause seien: im Bayreuther Raum etwa eine besondere Geigenbegleitung. Und Nachfahren von fränkischen Aussiedlern singen in der Gegend nördlich des Plattensees in Ungarn noch heute den "Junggesellenwalzer" aus Franken.