"Vielleicht führt er noch": Entgleitet Putin das Kreml-Regime?

Er ist ein Rabauke am ganz rechten Rand des politischen Spektrums in Russland: Der nationalistische "Schriftsteller", Politiker und zeitweilige stellvertretende Bataillonskommandeur im Rang eines Majors, Sachar Prilepin (47) ist vor allem laut und aggressiv, wenn es um Äußerungen zum Tagesgeschehen geht. Jetzt ließ er die Öffentlichkeit in einem der wichtigsten Propaganda-Portale wissen, er sei mit Putin unzufrieden. Der nämlich treffe sich mit irgendwelchen Weltpolitikern wie Emmanuel Macron und habe Zeit für kulturelle Fragen, doch das Wichtigste bleibe liegen: "Vielleicht führt er in irgendeiner Form noch, aber das Land sieht in den Fernseh-Nachrichten andere Bilder."

Das sei zwar alles "sehr, sehr wichtig", was Putin so mache, aber noch wichtiger sei es allemal, dass er das Heft des Handelns endlich persönlich in die Hand nehme: "Eigentlich ist klar, was das Land will – es will, dass Putin die Spezialoperation führt. Das ist alles." Daneben müsse wieder sehr viel härter gegen "Sabotage" durchgegriffen werden, fordert Prilepin. Angeklagte müssten einen "eisigen Lufthauch entlang der Wirbelsäule" spüren, wie zu Zeiten von Stalin. Und Andrej Pinschuk, der von den Russen eingesetzte Sicherheitschef im Donezk-Gebiet, will sich angesichts der Niederlagen an der Front sehr viel mehr als bisher mit der Bekämpfung von "Spionage" befassen.

Jonathan Littell: Putin ist schlechter Poker-Spieler

Der US-Schriftsteller Jonathan Littell fühlt sich bei Putin inzwischen an einen "schlechten Pokerspieler" erinnert, der kurz davor stehe, alles zu verlieren und in seiner Panik "fieberhaft den Einsatz verdoppele": "Aber Putin fehlt die grundlegende Eigenschaft eines guten Pokerspielers: die Fähigkeit zu verstehen, mit wem er es zu tun hat, seinen Gegner zu 'lesen'. Putin, der freie Geister nicht einmal in seinem eigenen Land verstehen kann, hat die westlichen, die er verachtet und hasst, nie verstanden." Der Präsident habe sich selbst durch die Annexion besetzter Gebiete zu einem "ewigen Krieg" verurteilt.

Die "Verbündeten" des russischen Präsidenten wie China und Indien würden "allmählich müde", glaubt Littell, der auch überzeugt ist, dass die russischen Generäle sehr genau wüssten, dass die NATO "unermesslich viel" stärker sei als Moskaus Truppen: "Für Putin, der in seinen eigenen Fehlern gefangen ist, bedeutet der Sieg der Ukraine den Untergang. Wir müssen alles tun, um diesen Sieg zu sichern – den Schlüssel zur Rückkehr von Frieden und Stabilität, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, in Europa."

"Albtraum für den Sicherheitsapparat"

Nicht nur aus dem Westen und von Radikalen wie Sachar Prilepin muss sich Putin derzeit ermahnen lassen, auch der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow und der "Wagner"-Privatarmee-Betreiber Jewgeni Prigoschin drängen auf eine härtere Gangart. Kürzlich soll sogar einer von Prigoschins Söldnern einen Oberstleutnant der Armee im Streit erschossen haben. Im Kreml runzeln manche schon die Stirn über die Dauer-Präsenz von Prigoschin als Wortführer der nationalistischen Kreise. Dem Mann müsse dringend sein Platz in der Hierarchie deutlich gemacht werden, hat Nikolai Patruschew, der Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Geheimdienstinformationen zufolge kürzlich bei einem Treffen mit Putin verlangt: "Die Sache wird bereits als Stabilitätsproblem auf nationaler Ebene ernst genommen, und ein mögliches Tandem zwischen Prigoschin und Kadyrow ist ein Albtraum für den Sicherheitsapparat und nicht nur für ihn."

Offiziell ließ Kreml-Sprecher Dmitri Peskow über Prigoschin verlauten: "Sie wissen, dass er untröstlich ist über das, was passiert. Und er leistet nach Kräften einen großen Beitrag. Eigentlich wie viele Unternehmer in unserem Land."

Droht Russland der Bankrott?

Derweil wird rege darüber debattiert, ob Putin den Krieg nicht längst verloren habe, vor allem aus finanziellen Gründen. So argumentiert jedenfalls der Wirtschaftsfachmann Wladimir Milow in einem Beitrag für den im Ausland erscheinenden, russischsprachigen "The Insider": "Putin hat nicht genug Geld, um den Krieg und die Mobilisierung weiter zu finanzieren." Selbst ein stark erhöhtes Budget von umgerechnet etwa 84 Milliarden Euro werde nicht ausreichen, um die nötige Ausrüstung für die mobilisierten Soldaten anzuschaffen und ihren Sold zu bezahlen, und dass, obwohl ein Leutnant nur rund 1.400 Euro im Monat verdiene.

Das meiste Geld gehe ohnehin direkt in die Rüstungsproduktion: "Es stellt sich heraus, dass niemand diese riesige, neu rekrutierte 300.000-köpfige Truppe wirklich finanzieren oder ausstatten wird. Abgesehen von anderen Aspekten bleibt da nur ein Fazit: Eine unbezahlte und nicht versorgte Armee wird nicht kämpfen können. Tatsächlich werden die Neumobilisierten buchstäblich in den sicheren Tod geschickt – weil nicht genügend Geld für ihre Ausrüstung und Vorräte bereitgestellt wird." Es drohe der "völlige Zusammenbruch der russischen Staatsfinanzen": "Umso näher die katastrophale Niederlage Putins."

"Irgendwie erreicht es Führungskräfte nicht"

Sogar der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im russischen Parlament, General Andrej Kartapolow, gab im Fernsehen zu, dass sich "nun Fragen stellten" hinsichtlich der Finanzierung der Mobilisierung. Es gehe darum, die "Verantwortlichen" für die nicht vorhandenen Mittel zu benennen: "Wir müssen aufhören zu lügen. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Aber irgendwie erreicht es einzelne Führungskräfte nicht." Sogar 1941 vor Moskau habe es von sowjetischer Seite mehr Transparenz gegeben als jetzt: "Die Leute wissen es. Unsere Leute sind nicht dumm. Und sie sehen, dass sie ihm nicht einmal einen Teil der Wahrheit sagen wollen. Das kann zu einem Glaubwürdigkeitsverlust führen."

Kreml-"Prediger" Wladimir Solowjow machte sich mit der Bemerkung Mut: "Wir können lokale Misserfolge erleiden, aber wir können nicht verlieren. Aus einem einfachen Grund: Sie haben noch 15 bis 20 Millionen Menschen als Ressource. Wir haben 150 [Millionen]. Wir werden sie zerstören."

"Putin legte die Karten zu früh auf den Tisch"

Der Ökonom Wladislaw Inosemtsew rechnet in der ebenfalls im Ausland veröffentlichten "Obshchaya Gazeta" detailliert vor, warum Putin einen "taktischen Fehler" begangen und den "Gaskrieg" längst verloren habe. Aus Moskaus Sicht wäre es demnach richtig gewesen, wenn Putin die Gaslieferungen bis kurz vor dem Winter scheinbar normal weitergeführt hätte, um den Westen in Sicherheit zu wiegen und dann die Pipelines schlagartig dicht zu machen. Das hätte die politische Durchschlagskraft erhöht, meint der Experte. Stattdessen habe Gazprom die Lieferungen schon sehr frühzeitig reduziert: "Bis Mitte des Sommers hatte Moskaus Vorgehen die Europäer davon überzeugt, dass es angebracht ist, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, und Putin gab ihnen genügend Zeit dafür, indem er fast vier Monate vor dem Einsetzen der Kälte „die Karten auf den Tisch legte."

Inzwischen habe sich der Öl-, Kohle-, Getreide- und Stahlmarkt schon wieder normalisiert, und selbst die Gaspreise bewegten sich abwärts. Das stimmt insofern, als der Preis erstmals seit dem 21. Juli auf 1.600 US-Dollar pro tausend Kubikmeter sank, wie die kremlnahe Nachrichtenagentur RIA Nowosti besorgt meldete. Unmittelbar nach Kriegsausbruch war der Preis kurzzeitig bis auf ein Rekordniveau von 3.892 US-Dollar herauf geschossen. "Moskau, das den Energiekrieg mit Europa lostrat, überschätzte seine Stärke hier nicht weniger, als im echten Krieg mit der Ukraine", urteilt Inosemtsew aufgrund der genannten Zahlen. Ausweichmöglichkeiten, etwa in Richtung China und Indien, gebe es mangels Infrastruktur für Russland nicht.

"Situation bleibt instabil"

Die Stimmungslage bei den Energiekunden im Westen bezeichnet der Ökonom als "Gejammer", es gebe aber keine Proteste, die Moskau auf ein Einlenken der NATO hoffen lassen könnten. Der Niederlage im Krieg und der Niedergang Russland "selbst als regionale Supermacht" ist für Inosemtsew besiegelt: "Das lässt hoffen, dass sich das Land und die Gesellschaft noch zu verändern beginnen."

Bemerkenswert, dass auch russische Fach-Medien schreiben: "Die Situation bleibt instabil." Mit ausgesprochen düsterem Unterton meldet sich bei "Global Affairs" Sergej Dubinin von der Moskauer Uni zu Wort: "Ein Rückgang der Öl- und Gasexporte aus Russland in europäische Länder wird unweigerlich zu einem Rückgang der Deviseneinnahmen und des Rubelkurses führen und die Stabilität des Bundeshaushalts in den Jahren 2022/2023 gefährden." Er fürchtet vor allem für das russische Bankensystem. Viele Kreditinstitute säßen auf einem Berg "fauler Kredite", die wohl nie zurückgezahlt werden könnten.

"Gewisses Maß an Isolation"

Boris Meschujew, ebenfalls von der Uni in Moskau, wo er Philosophie unterrichtet, sagt schon konkret voraus, was passieren wird, wenn Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine unterliegt: "Wir werden nicht nur die rote Farbe aus der Trikolore entfernen müssen, wie es die innenpolitische Emigration fordert. Es wird notwendig sein, die Streitkräfte radikal zu reduzieren und dadurch Hunderttausende von Männern zur Arbeitslosigkeit und ihre Familien zur Armut zu verurteilen. In der Tat werden wir die ganze politisch nicht mehr genehme Literatur aus dem Schullehrplan streichen müssen, fast die gesamte russische Philosophie ebenfalls. Sie werden den imperial orientierten politischen Diskurs verbieten, die Wirtschaftspolitik wieder neu ausrichten auf die Einbindung in westliche Lieferketten."

Das sei das "Szenario", wenn Russland eine "totale militärische Niederlage" verarbeiten müssen, die "hoffentlich nicht droht". Aber auch bei einem "Sieg" erwartet Meschujew allenfalls gegenseitige "Gleichgültigkeit" und ein "gewisses Maß an Isolation", denn Russland dürfe sich dann keinesfalls länger am Westen orientieren.