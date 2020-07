Vielen Dank mit Biss: Das erste Album von Alligator Gozaimasu

Gehört das so? Oder ist da beim Formatieren was schiefgelaufen? Alligator Gozaimasu-Initiatorin Steffi Müller bestätigt: Ja klar, das gehört schon so. Die Rede ist vom Sound des Trio Miboujin aus Japan. Sie sind Anfang 20 und machen laut Steffi Müller "so kleine Teezeremonien, ganz zart mit Alltagsgegenständen". Was singer/songwritermäßig anfängt, endet in hartem Clubbing, einer Art Clubatmosphäre. Und, so bringt es Müller auf den Punkt: "Kackt dann mitten am Höhepunkt voll ab."

"Denn so fühlen wir uns gerade", sagen Miboujin. Die Sehnsucht nach Tanz ohne Distanz sei groß. Aber sie hätten aufgehört, den Corona-Lockerungen zu trauen.

Ein Bandname mit Botschaft

Das ist nicht das Japan, das Steffi Müller kennt von ihren früheren Reisen, als sie ihre Mitstreiter*innen von Alligator Gozaimasu kennengelernt hat und zusammen mit ihnen in den Wipfeln von Kirschblütenbäumen sitzend Musik gemacht hat. Der Ursprung von Alligator Gozaimasu - ein Bandname mit Botschaft. Denn abgeleitet ist er vom Japanischen "Arrigato Gozaimasu", was "Vielen Dank" bedeutet. Alligator Gozaimasu heißt also eigentlich: Vielen Dank. Nur mit kleinem Biss oben drauf.