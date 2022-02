"Viele waren naiv": Andrej Kurkow über den Angriff Russlands

In seinem Roman „Graue Bienen“ erzählt der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow von den Auswirkungen des schon lange im Osten der Ukraine ausgetragenen Krieges auf die dortige Zivilbevölkerung. Sie könnten nun für den Rest des Landes traurige Realität werden. Die kulturWelt auf Bayern 2 sprach mit dem Autor.

Christoph Leibold: Guten Morgen Herr Kurkow, Sie sind in Kiew, man hat damit rechnen können, dass Putin so weit geht, aber man hat doch gehofft, dass es nicht so weit kommt. Haben Sie sich innerlich schon länger auf die Situation jetzt eingestellt oder geht sowas gar nicht?

Andrej Kurkow: Ich dachte es wäre möglich, aber ich glaubte nicht, dass er einen solchen Krieg beginnen wird, mit Bombardierung großer Städte auch in der Westukraine und in der Zentralukraine, wo auch ganz viele Zivilisten sind. Natürlich ist das eine schreckliche Situation. Auch in Kiew, obwohl auf der Straße alles ruhig ist, es ist nicht so viel Verkehr. Vielleicht weil der Bürgermeister die Leute aufgerufen hat, zu Hause zu bleiben und auf Informationen zu warten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich an die Bevölkerung gerichtet, hat dazu aufgefordert, Ruhe bewahren und er hat gesagt, 'wir werden siegen, weil wir die Ukraine sind', also auch ein patriotischer Appell. Wie wird sowas aufgenommen?

Ich glaube das wird positiv aufgenommen. Und endlich hat sich Präsident Selenskyj auch mit seinen Opponenten getroffen, um über die Situation zu reden, das war gestern. Also jetzt sind praktisch alle Fraktionen im Parlament zusammen, von einem Feind konsolidiert. Der Regierungsapparat funktioniert jetzt ganz gut und ohne Probleme.

Wir hatten Anfang Januar schon einmal über die Situation gesprochen und Sie sagten, viele würden die Lage nicht ganz ernst nehmen und auch die Politiker seien uneins, ob tatsächlich eine Eskalation bevorstehe, Hätte sich denn etwas ändern lassen, wenn man tatsächlich zu einer einhelligeren Einschätzung gekommen wäre, dass Putin tatsächlich eine Invasion plant?

Vor drei, vier Wochen glaubten 60 Prozent der Menschen nicht, dass ein Krieg realistisch ist. Jetzt verstehen viele Leute, wie naiv sie waren. Aber auch Präsident Selenskyj selber hat mehrfach gesagt, dass nichts passieren wird, weil Russland viel mehr Soldaten braucht um die Ukraine anzugreifen.

Sie haben der Deutschen Welle unlängst im Interview gesagt, entscheidend wird die Reaktion der großen Industrienationen auf Putins Anerkennung der sogenannten Separatistenrepubliken im Osten der Ukraine, eine klare Reaktion würde Putin bremsen. Die bereits eingeleiteten Sanktionen haben nichts gebracht, was hilft jetzt, noch schärfere Sanktionen?

Ich denke doch, dass der Westen weiter gehen muss mit den Sanktionen, vielleicht finanzielle Sanktionen, wenigstens wird das helfen … Es gibt Flugzeuge jetzt …

Jetzt bei Ihnen über Kiew?

Ja, über dem Zentrum... Auf jeden Fall muss der Westen jetzt etwas machen. Die einzige Sache, die weitergemacht werden müsste, uns helfen die Waffen natürlich.

Herr Kurkow, ich frage Sie ehrlich: Sehen Sie sich imstande das Gespräch noch zwei Minuten fortzusetzen oder sollen wir abbrechen?

Ja, Vielleicht ist Abbrechen besser.

Hinweis: Wir werden Andreij Kurkow im Lauf des Tages noch einmal sprechen.