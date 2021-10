Viele Künstler müssen gehen: Ärger am Theater Regensburg

Außerhalb der Theaterwelt sorgt der "Normalvertrag Bühne" (NV Bühne) immer wieder für Verwunderung, doch künstlerisches Personal ist demnach mit einer Frist von sechs Wochen kündbar, alternativ kann der Vertrag zum Ende einer Spielzeit nicht verlängert werden. Diese "Nichtverlängerungsmitteilung" wird üblicherweise rund ein Jahr vorher ausgesprochen, also am Beginn einer Spielzeit, meist im September und Oktober. Dann wissen die Betroffenen, dass sie sich ab dem darauffolgenden Sommer nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten umsehen müssen. Erst nach 15 Jahren Festanstellung sind die betroffenen Solisten in der Regel unkündbar, doch so lange sind die allerwenigsten Künstlerinnen und Künstler an einem Haus beschäftigt, denn Intendanten amtieren selten über zehn Jahre hinaus. Und Spitzenkräfte haben sowieso den Ehrgeiz, nach einigen Jahren freiberuflich zu arbeiten, weil sie dann deutlich mehr verdienen können.

Die "Brücke" fordert Solidarität mit Betroffenen

Es ist also keineswegs ungewöhnlich, wenn der neue Regensburger Intendant Sebastian Ritschel, der das dortige Theater ab der Spielzeit 2002/23 übernimmt, in diesen Wochen "Nichtverlängerungsgespräche" führt. Bis vergangenen Juli leitete Jens Neundorff von Enzberg das Haus, er wechselte nach Meiningen und nahm dorthin auch einige Mitarbeiter mit. In der laufenden Spielzeit wird das Regensburger Theater übergangsweise von Klaus Kusenberg geleitet, was damit zusammenhängt, dass Neundorff von Enzberg die Intendanz etwas "vorzeitig" aufgab, so dass ein Nachfolger nicht rechtzeitig zur Verfügung stand.

Jetzt hat die von Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs geführte Stadtratsfraktion "Die Brücke" Alarm geschlagen und behauptet in einer Stellungnahme, die Entlassung von "bis zu vierzig Personen" möge "juristisch in Ordnung sein, menschlich und politisch aber unter keinen Umständen". Die Bevölkerung solle sich "solidarisch zeigen" mit den Betroffenen. Gleichzeitig wird die angebliche "Allmachtstellung eines Intendanten" mit "Existenzzerstörungsmacht" angeprangert.

"Jedes Mal ein Schnitt durch mein Herz"

Sebastian Ritschel wird sehr persönlich angegangen. Wörtlich heißt es von der "Brücke": "Er tut dies in einer Art und Weise, die jeglichen Respekt vor den Künstlerinnen und Künstlern des Theaters vermissen lässt. Zunächst eine Einladung zu einer Anhörung, dort der Verweis auf eine Vollmacht, kündigen bzw. nichtverlängern zu dürfen und wenige Tage später per Zusteller die Kündigung. Bei den Anhörungen geht es nicht etwa um gegenseitige künstlerische Vorstellungen, Erwartungen und Wünsche, sondern ausschließlich um den Hinweis, rechtlich korrekt zu handeln, wenn zu einem Intendantenwechsel Kündigungen bzw. Nichtverlängerungen ausgesprochen werden würden."