Viel Platz im Kino: So fühlt sich das Film-Fest am Lido an

Fiebermessen an den Eingängen. Im Kino Maske tragen. Nur mehr digitale Tickets. Das sind massive Einschränkungen, aber inzwischen haben sich alle daran gewöhnt. Man kann es auch mit ein bisschen Humor nehmen, so wie die Kollegen, die mit einer Maske herumlaufen, die das martialische Grinsen von Jack Nicholson als Joker aus dem "Batman"-Film zeigt.

Alle Filme werden statt sonst dreimal nun sechs- bis achtmal gezeigt, so entzerrt sich alles. Im Kino hat man bisweilen eine ganze Reihe für sich und fühlt sich wie zuhause auf dem Lümmelsofa. Keine Ansteckungsgefahr. Die Mostra del Cinema lebt. Und sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein großes Kinofestival auch zu Zeiten von Corona funktionieren kann. Alle geben sich große Mühe.

BLACK LIVES MATTER

Corona bestimmt die Umstände. Andere Themen bestimmen das Programm. So laufen in Venedig einige Filme zu Black Lives Matter. Da ist "One Night In Miami" der afroamerikanischen Schauspielerin Regina King. Die wurde letztes Jahr für die James-Baldwin-Verfilmung "If Beale Street Could Talk" als beste Nebendarstellerin mit dem Oscar ausgezeichnet. Jetzt hat sie in Venedig ihr Regiedebüt vorgestellt. Es handelt von den Stunden nach dem Gewinn der ersten Boxweltmeisterschaft von Cassius Clay. Der Bürgerrechtler Malcolm X bittet seinen Freund zu einer intimen Feier in ein Hotel. Diese Nacht nach dem Titelgewinn 1964 hat tatsächlich so stattgefunden, man weiß nur nicht, was genau besprochen wurde. Auf jeden Fall ging es um die damalige schwarze Bürgerrechtsbewegung.

In Erinnerung an diese Nacht ist ein Theaterstück entstanden – und Regina King hat es jetzt verfilmt. Mit klugen vielschichtigen Dialogen. Malcolm X bezeichnet seine Freunde als bourgeois negros und liest ihnen die Leviten: Sie müssten mehr tun für den Befreiungskampf ihrer schwarzen Brüder und Schwestern. Und es würden zu viele sterben auf den Straßen, das müsse endlich aufhören!

Zur unmissverständlichen Aktualität des Films sagte Regina King in der Pressekonferenz: "Die jüngsten Morde an George Floyd und Breonna Taylor passierten, nachdem wir angefangen hatten zu drehen. Aber alle, die an dem Film mitarbeiteten, hatten das Gefühl, dass so etwas irgendwann passieren musste. Vielleicht ist es Schicksal, dass es jetzt passierte, dass es uns bei der Fertigstellung des Films begleitete. Vielleicht gibt es uns die Möglichkeit, mit unserem Film jetzt endlich deutlich zu machen, wie lange dieser Kampf schon anhält und wie wenig sich seit sechzig Jahren verändert hat."

Neben "One Night In Miami" lief in Venedig noch ein weiterer, sehr beeindruckender Film über schwarzes Leben in den USA. In "Residue" erzählt Merawi Gerima, wie sein Kindheitsviertel in Washington seit den 70er-Jahren von Weißen gentrifiziert wurde. Die Bilder und die Tonspur sind wie ein Traumgespinst aus Erinnerungen, gespeist aus Wut, Angst, Hass, Rassismus, Lebensfreude und Hoffnung.

Wurzeln im Faschismus

Zu Anfang des Jahres war auf der Berlinale eine Debatte über deren ersten Leiter, Alfred Bauer, und dessen NS-Verstrickungen entbrannt. In Venedig wurde die faschistische Vergangenheit des Festivals bis heute nicht aufgearbeitet. Der Gründer der Filmfestspiele, Giuseppe Volpi, war ein Freund Mussolinis und ein wichtiges Mitglied der faschistischen Bewegung gewesen. Bis heute wird in seinem Namen die Coppa Volpi vergeben, die Preise an den besten Schauspieler und die beste Schauspielerin. Ein Thema war das nie in Venedig.

In Sachen Vergangenheitsbewältigung haben die Italiener ein ganz anderes Verhältnis zum Faschismus als die Deutschen. So steht die Büste von Giuseppe Volpi nach wie vor im Palazzo del Cinema. Bei den Gala-Premieren gehen alle an ihr vorbei. Dabei war Volpi kein Mitläufer oder opportunistischer Funktionär wie Alfred Bauer. Es gibt historische Aufnahmen, die ihn mit Adolf Hitler in Venedig zeigen. Oder mit Mussolini. Längst wäre es an der Zeit, die Büste zu entfernen. Den Preis umzubenennen. Das müsste vor allem von den Schauspielerinnen und Schauspielern ausgehen, die mit der Coppa Volpi ausgezeichnet werden.

Der deutsche Wettbewerbsbeitrag

Die deutsche Produktion "Und morgen die ganze Welt" hat am Donnerstag seine große Premiere. Julia von Heinz, die bekannt wurde durch die Hape-Kerkeling-Verfilmung "Ich bin dann mal weg", zeigt die autobiografische Geschichte einer jungen Frau, die sich einer antifaschistischen Bewegung anschließt, um etwas gegen die Neonazis im Lande zu unternehmen. Bald geht es um die Frage, ob Gewalt eine legitime politische Antwort auf Faschismus und Hass sein kann.