Viel jünger? Neuer Forscher-Zoff um Himmelsscheibe von Nebra

In einem Aufsatz in der österreichischen Fachzeitschrift "Archaeologica Austriaca" haben sich 13 Wissenschaftler zu Wort gemeldet, um Zweifel am Alter der berühmten "Himmelsscheibe von Nebra" zu zerstreuen. So beharrt der sachsen-anhaltinische Landesarchäologe Harald Meller auf einer Datierung in die Bronzezeit, was einem Alter von etwa 3.600 Jahren entsprechen würde.

Diese Angaben hatten der Münchner Experte Rupert Gebhard und sein Frankfurter Kollege Rüdiger Krause angezweifelt - und den Bronzefund nicht älter als rund 2.500 Jahre eingeschätzt. Das würde der Eisenzeit entsprechen, die in Mitteleuropa erst um 750 vor Christus begann. Damit wäre die Scheibe von Nebra nicht mehr die älteste bekannte Darstellung des Himmels, was offenkundig zahlreiche Fachkollegen alarmiert hat.

Streit um die Fundstelle

Meller und seine Forscherkollegen verweisen in ihrem Aufsatz nun darauf, dass Gebhard und Krause keine "neuen Daten oder Erkenntnisse" vorliegen hätten: "Sie argumentieren aufgrund von vorzeitig veröffentlichtem und unveröffentlichtem Material, das selektiv zitiert wird und ignorieren eine ansehnliche Zahl nachfolgender Veröffentlichungen".

Allerdings räumen die Archäologen ein, dass wegen der Einmaligkeit des Fundes, der von Raubgräbern gemacht wurde, sowie der Unmöglichkeit, Kupferlegierungen exakt zu datieren, in diesem Fall allein die Untersuchung der mutmaßlichen Fundstelle entscheidend gewesen sei. Dort wurde organisches Material aufgespürt, das mit der Radiokarbon-Methode auf die Zeit um 1.600 vor Christus datiert werden konnte.