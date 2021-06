Videokunst aus Polen: Festivalstart in Krakauer Haus in Nürnberg

Unter dem Motto „(no)HOPE“ startet heute das Kunst-Festival "Krakers" im Krakauer Haus in Nürnberg. Es ist die erste Kulturveranstaltung dieses Jahres in dem Krakauer Kulturzentrum in Nürnberg. Bis kommenden Samstag werden Animationsfilme und Videokunst präsentiert, teilen die Veranstalter mit.

Festival unter freiem Himmel

Alle Künstler stammen aus der polnischen Stadt Krakau. Aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie werden die filmischen Kunstwerke an einem Bildschirm vor dem Krakauer Haus gezeigt. Damit finden alle Veranstaltungen unter freiem Himmel statt.

Die Kurzfilme greifen alle das Motto "(no)HOPE" auf und handeln zum Beispiel von einem Land, das von Launen regiert wird, Robotern, die Emotionen erfahren und lernen oder aber von der unerfindlichen Traurigkeit eines Jungen.

Das Programm geht täglich von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr und kostet keinen Eintritt.

Über 20 Jahre Krakauer Haus

Das Kulturzentrum im Krakauer Haus in Nürnberg wird von der Stadt Krakau geleitet und finanziell getragen. Regelmäßig präsentieren hier die bedeutendsten Krakauer Künstler ihre Werke. Das Krakauer Haus in Nürnberg liegt in einer mittelalterlichen Basteianlage, die einst Teil der Stadtmauer war.

Eine europaweit einmalige Idee krönte 1996 die damals bereits über 20-jährige Partnerschaft zwischen Nürnberg und Krakau: die beiden Stadtregierungen eröffneten jeweils in der anderen Stadt Partnerhäuser, die vor allem im Bereich der Bildung und Kultur arbeiten.