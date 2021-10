VIDEODOX: Münchner Ausstellung zeigt Videokunst aus Bayern

Uperclass und prekäre Arbeit

Die Autorin, Filmemacherin und Künstlerin Jovana Reisinger entwirft in "Die klaffende Wunde" im Anschluss an Rainer Werner Fassbinder sehr eigene Frauenfiguren. Sie hat dafür eine Szenerie "der vermeintlichen Upperclass am Starnberger See" entworfen, wie sie selbst es beschreibt, mit Couture-Kleidern und einem Schoßhündchen. Der in Schongau geborene Ulu Braun zeigt in "Das Glitzern im Barbieblut" eine junge Mutter und ihre Töchter unter einer Brücke und folgt ihnen in einer fantasievollen Reise über Sinneswahrnehmungen, Selbstfindung und Gesellschaftsstrukturen – über die Begegnung mit dem Vater und einem Barbie-Pferd bis hin zur Ruine der weltgrößten Autofabrik in Detroit.

Einen historischen Stoff nimmt sich das Münchner Filmkollektiv vor, das mit "Musarion" eine Verserzählung über die Liebe von Christoph Martin Wieland aus dem 18. Jahrhundert in die heutige Zeit überträgt. Felix Klee aus Passau stellt in "Cosecha mecánica" ("Mechanische Ernte") einem US-Propagandafilm für billige mexikanische Arbeit aus den 1960er-Jahren die Figuren eines Videospiels gegenüber.