Victor Ketelslegers: Filmstar im Nürnberger Ballett

Victor Ketelslegers ist Nürnbergs Ballettchef Goyo Montero in der königlichen Ballettschule in Antwerpen aufgefallen. Im Februar dieses Jahres ermöglichte Goyo Montero dem jungen Tänzer ein Praktikum in Nürnberg. Schnell war klar, dass er Victor in seinem Ballettensemble als festes Mitglied engagieren will. Seit dieser Saison tanzt Victor bei künftigen Produktionen mit.

Traumberuf: Tänzer

Bereits mit neun Jahren begann Victor Ketelslegers mit Jazz und Modern Dance. Er wurde an der königlichen Ballettschule in Antwerpen aufgenommen und nahm an zahlreichen Shootings auch für die Modefirma Dior teil. Schließlich fiel er dem Regisseur Lukas Dhont auf, der ihn für die Hauptrolle der 15-jährigen transgender Ballerina castete. Der Film wurde international bekannt und vielfach ausgezeichnet. Bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes wurde Victor als bester Schauspieler geehrt.

"Girl": berührende Tansgender-Story

Ohne jemals Schauspielunterricht genommen zu haben, schafft Victor Ketelslegers es, die Probleme der 15-jährigen Lara, die als Mann geboren wurde, berührend zu spielen: Was bedeutet es wirklich, im falschen Körper geboren und gleichzeitig mit den Problemen der Pubertät konfrontiert zu sein? Für seine emotionale Darstellung wurde er nicht nur mit der Goldenen Palme von Cannes als bester Schauspieler, sondern auch mit dem LGBT-Preis Queer Palm ausgezeichnet.

Ballett wichtiger als Film

Victor Ketelslegers bekommt dank seines Erfolgs viele Angebote aus der Filmbranche. Doch für den jungen Tänzer ist ein festes Engagement im Ballett wichtiger. Entscheidend ist für ihn auch, der Kompanie von Nürnbergs gefeierten Ballettchef Goyo Montero anzugehören. Hier hofft er auf viele abwechslungsreiche Rollen, die auch sein schauspielerisches Talent fordern. Am 18. Dezember ist Victor in der neuesten Produktion "Narrenschiff" zu sehen.

Transgender – eine Bereicherung für das Theater

Für Nürnbergs Ballettchef ist Victor ein sehr talentierter Tänzer und auch Schauspieler. Seine transgender Persönlichkeit ist für Montero eine Bereicherung für das Ensemble. "Wir wollen in künftigen Produktionen mit Stereotypen brechen", die Grenzen zwischen dem typisch Männlichen und Weiblichen sollen fließend sein. Warum soll die Figur der "Maria" nicht gleichzeitig von einem Mann und einer Frau gespielt und getanzt werden – mit einem Tänzer wie Victor Ketelsberger will das Nürnberger Ballett solche Neuinterpretationen wagen.