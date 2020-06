Das Frauen-Trio Vicky Kristina Barcelona interpretiert Tom Waits

Bei manchen Songs muss man zweimal hinhören, um das Tom-Waits-Original hinter den betörenden Harmoniegesängen von Vicki Kristina Barcelona zu entdecken. Und mancher Liedtext macht auch einen Bedeutungswandel durch, denn es ist schließlich ein Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau ein Mädchen aus New Jersey anschmachtet. Das Spiel mit Geschlechter-Stereotypen ist die eine Ebene, die "Pawn Shop Radio" so spannend macht. Eine andere ist die Art, wie die drei Musikerinnen mit einfachen Mitteln das musikalische Genie des amerikanischen Eigenbrötlers Tom Waits freilegen, der hinter seiner rauen Raspelstimme oft wunderbare Melodien versteckt.

Spannende Song-Interpretationen

Der Versuchung, ihren oft perfekt mehrstimmigen Gesang in plüschige Arrangements zu betten, haben die Musikerinnen von Vicki Kristina Barcelona – die beiden New Yorkerinnen Rachelle Garniez und Terry Radigan und die gebürtige Britin Amanda Homi – zum Glück widerstanden. Zwar entfernen sich ihre Coverversionen oft recht weit vom Original, aber die Rauheit, Derbheit und Direktheit der Songs von Tom Waits ist erhalten geblieben, und seine Einflüsse aus der Vaudeville-Kultur, dem Musiktheater von Brecht/Weill, aus Jazz, Rock'n'Roll und Folk werden immer wieder aufgenommen, etwa wenn "I don't wanna grow up" in ein rattenscharfes Cajun-Arrangement gepackt wird.

Das hohe Niveau dieses Albums hat auch damit zu tun, das Vicki Kristina Barcelona ein Art weibliche Allstar-Band ist. Gitarristin Terry Radigan ist auch als Songwriterin bekannt, Schlagzeugerin und Perkussionistin Amanda Homi hat schon mit Jackson Browne und Mavis Staples gearbeitet, Multiinstrumentalistin Rachelle Garniez ist hierzulande als Mitglied der Roots-Band Hazmat Modine bekannt geworden. Alle drei haben schon Solo-Alben veröffentlicht und wissen genau, wie man Songs spannend interpretiert. Wer den Namen Vicki Kristina Barcelona hört, wird ab jetzt nicht mehr an einen Film von Woody Allen denken, sondern an drei Musikerinnen aus New York, deren Coverversionen von Tom Waits-Songs den Originalen noch ein paar neue Dimensionen hinzufügen.

"Pawn Shop Radio" ist beim Bremer Label Jaro erschienen.