Ein Wagen schlingert am frühen Morgen über eine Landstraße Wyomings. Am Steuer sitzt der junge Dick Cheney. Er hat gesoffen, er hat sich übergeben, er hat sich geprügelt. Ein Polizist hält ihn an. Es folgt die Ausnüchterungszelle. Ein paar Stunden später sitzt Cheney seiner Freundin Lynne gegenüber. Das ist der Wendepunkt seines Lebens: "Im Moment bist Du eine einzige, träge, vollgepisste Null", wirft sie ihm vor.

Träge Null oder smarter Machtpolitiker?

Ein paar Filmminuten später. Der Politikwissenschaftler Dick Cheney, getrieben von seiner Lady Macbeth, hospitiert 1969 als persönlicher Assistent von Donald Rumsfeld, damals Berater bei Präsident Richard Nixon. Kissinger ist Außenminister. Die beiden mauscheln hinter verschlossenen Türen gerade über die Bombardierung Kambodschas. Cheney und Rumsfeld stehen im Flur davor. Woran sie eigentlich glauben würden, also welcher politischen Überzeugung sie seien, fragt der Frischling seinen Lehrmeister. „Der ist gut“, antwortet Rumsfeld, weil er die Frage für einen Witz hält und beginnt prustend zu lachen. Und damit sind wir mitten in den Untiefen der Realpolitik republikanischer Machart, die Interessen über Werte stellt und Verbündete nicht nach ihrer Menschenrechtsbilanz beurteilt.

McKays Talent: Kompliziertes verständlich machen

Filmisch macht Regisseur Adam McKay daraus eine höchst unterhaltsame und politisch wahnwitzige Komödie Shakespear’schen Ausmaßes. Er wechselt munter die Erzählperspektiven und die Genres, inszeniert eine Szene über die Machtverteilung im Oval Office als ein Brettspiel oder lässt die bis heute in den USA gültige „Theorie der einheitlichen Machtfülle“, die dem Präsidenten alle Entscheidungsgewalt zubilligt, von einem Kellner im italienischen Restaurant als eine Art Menü der Willkür erläutern.

Diesen Stil, komplexe und komplizierte Sachverhalte halbwegs verständlich darzustellen, ohne sie zu banalisieren, hat McKay schon in seiner Wirtschaftssatire „The Big Short“ von 2015 entwickelt. Davor war er ein recht witziger Mainstream-Regisseur, doch inzwischen gilt er als politischer Filmmacher, der nicht anders kann, als auf die Verderbtheit der Welt zu reagieren. Er sagt, die verheerende Banken- und Immobilienkrise 2007 in den USA habe ihn wachgerüttelt, vor allem an dem Tag, an dem der Aktienmarkt zum Erliegen kam und es in den Straßen zu Aufständen kam.

Christian Bale nahm 25 Kilo zu, um Dick Cheney zu spielen

Regisseur Adam McKay hat für „Vice“ ein großartiges Ensemble versammelt. Christian Bale legte 25 Kilo Gewicht zu, um den massigen Dick Cheney überhaupt spielen zu können, und Sam Rockwell kopiert die Körpersprache von George W. Bush in all ihren Cowboy-Manierismen kongenial. Umwerfend ist die Szene, in der der US-Präsident versucht, den Posten des Vize zu besetzen. Cheney will zuerst nicht, aber das ist nur Taktik. Lässig zieht er Bush über den Tisch.

Unter Präsident George W. Bush waren Dick Cheney und dessen Frau Lynne für die fatalsten Entwicklungen des neuen Jahrhunderts verantwortlich. Man negierte schon damals den Klimawandel, man infiltrierte den Supreme Court mit fragwürdig konservativen Richtern, man stieß die Gründung des rechten Nachrichtensenders Fox News mit an – vor allem aber begann man ohne nachweisbare Gründe den Irakkrieg, log, dass sich die Balken bogen, führte die Folter wieder ein und provozierte ein paar radikale Menschen im Irak, den Islamischen Staat ins Leben zu rufen.

Charakterstudie eines raffinierten Strategen

Wenn man will, lernt man drei Dinge aus diesem sehenswerten Film: 1. Es gab schon sehr schlimme Präsidenten und Vizepräsidenten vor Donald Trump. 2. Trump agiert und regiert populistisch über die digitalen Oberflächen der Social Media. Er hat aber wenig Sinn für strukturelle und längerfristige Konzepte. 3. Der aalglatte Pragmatiker Dick Cheney verfolgte da ganz andere Interessen – als raffinierter Stratege im Hintergrund hat er die USA mehr verändert als jeder andere vor ihm oder nach ihm.