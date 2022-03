Putin-Vertrauter fordert: Mehr Fahnen und weniger Unterhaltung

Er leitet die russische Verhandlungsgruppe, die mit der Ukraine seit Wochen nach Möglichkeiten für einen Waffenstillstand sucht: Wladimir Medinski (51) gehört trotz oder wegen seiner ausgesprochen zwielichtigen Vergangenheit zu den engsten Vertrauten von Präsident Putin. Als Vielschreiber und Propagandist imperialer Größe versucht Medinski, alle Ereignisse in einen möglichst ruhmreichen historischen Zusammenhang zu stellen. So sagte er jetzt bei einer Sitzung der Kommission für geschichtliche Bildung nicht nur, dass Russlands "Existenz" auf dem Spiel stehe, sondern auch, dass die derzeitige Lage des Landes nur mit der Oktoberrevolution von 1917 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion verglichen werden könne.

Russland habe es in der Hand, ob das gegenwärtige "Kapitel" im Geschichtsbuch sein letztes sein werde oder "auf Russisch" geschrieben werde. Vorsitzender der "Russischen Historischen Gesellschaft" ist übrigens niemand anderes als Sergei Naryschkin (67), der Chef des Auslandsgeheimdienstes SWR. Er predigt seit längerem eine Art "nationale Wiedergeburt" und nimmt es dabei mit den Fakten nicht so genau: "Die aktuelle Situation erfordert eine Koordinierung der Bemühungen im Bereich der Bekämpfung der Informationsaggressionen. Angesichts des beispiellosen Drucks von außen ist es notwendig, unseren Bürgern die Wahrheit zu vermitteln und den historischen Hintergrund der aktuellen Ereignisse sorgfältig zu erklären. Auf der Seite Russlands steht die Geschichte selbst, ihre innere Logik, die einen Übergang zu einer gerechteren multipolaren Weltordnung impliziert."

"Ohne Rücksicht auf Urheberrechte"

Die Ukraine habe eine "Gehirnwäsche mit einer alternativen Geschichte" hinter sich, schimpfte der ideologische Hardliner Medinski, und versuchte damit, die Vorwürfe an Russland in derselben Münze zurückzuzahlen. Die Russen seien derzeit Teilnehmer historischer Ereignisse, daher sei es nötig, den Geschichtsunterricht zur "Mobilisierung" und zum "geistigen Aufbau" zu nutzen.

Die Fernsehsender sollten "weniger Unterhaltung" zeigen, so seine Forderung, und stattdessen "gute sowjetische Filme" senden, ohne näher auszuführen, was er damit meint. Konkret wurde Medinski allerdings bei seinem Rat, die russischen Sender könnten auch "gute" Produktionen aus dem Ausland zeigen, und zwar "ohne Rücksicht auf Urheberrechte".

Kreml spricht von "persönlicher Position"

Darüber hinaus will er durchsetzen, dass russische Schulen, wie die amerikanischen, "ab sofort" jeden Tag mit einem "Fahneneid" und dem Absingen der Nationalhymne eröffnen: "In allen öffentlichen und privaten Schulen der Vereinigten Staaten beginnt der Schultag seit 150 Jahren mit einem kurzen Gebet für den Ruhm Amerikas, seiner Symbole und seiner Flagge , verfasst von einer amerikanischen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts."

Medinski verwies damit auf den christlichen Sozialisten Francis Bellamy, der den ursprünglichen, inzwischen leicht abgewandelten Text 1892 verfasste: "Ich schwöre Treue auf die Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika und die Republik, für die sie steht, eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden." Anfänglich grüßten die US-Schüler die Fahne dazu mit dem "römischen Gruß", der in Deutschland als "Hitlergruß" bekannt ist. Seit 1942 wurde es üblich, beim Treueschwur die rechte Hand auf die Brust zu legen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wollte sich Medinskis nationalem Furor noch nicht ohne Weiteres anschließen, obwohl sich die "Historische Gesellschaft" angeblich "einstimmig" Medinskis Vorschlag anschloss. Die Anregung sei dessen "persönliche Position", sagte er und solle auch entsprechend eingeordnet werden.

Lehrer skeptisch, Kirche angetan

Das Bildungsministerium will die Angelegenheit "prüfen" und mit der "Fachwelt erörtern". Anastasia Ragulina von der Moskauer Staatlichen Rechtsuniversität und praktizierende Rechtsanwältin, sagte laut regierungskritischem "Kommersant", dass ein "Treueschwur" sich nicht mit den derzeit gültigen russischen Gesetzen vereinbaren ließe: "Da in unserem Land keine Religion eine Staatsreligion ist, können solche Zeremonien nur optional eingeführt werden und nicht obligatorisch und täglich."

Der Lehrer Wsewolod Lukhovitsky, der 43 Jahre Berufserfahrung hat, verwies darauf, dass Schüler eher eine "Verweigerungshaltung" einnähmen, wenn sie zu etwas gezwungen würden. Die russisch-orthodoxe Kirche dagegen zeigte Sympathie: "Die Schaffung eines kleinen, aber für jeden Schüler bedeutenden sozialen säkularen Rituals in Schulen, das darauf abzielt, die Liebe zum Mutterland und den Respekt vor seinen Staatssymbolen - Flagge, Wappen, Hymne - zu wecken, kann sehr nützlich sein, um den Patriotismus zu stärken in den Herzen junger Russen."