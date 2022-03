Verzicht auf Konsum - Aber kann man ohne Geld leben?

Seit fast zehn Jahren stellt Henriette Kordasch das Geldsystem in Frage. Radikal. Denn sie glaubt an die unterschiedlichen Fähigkeiten eines jeden Menschen: der eine kann schreinern, die andere kochen, der dritte Autos reparieren oder Haare schneiden. Im Alltag bedeutet das ganz konkret: ein Geben und Nehmen, Tauschen und Teilen.

Henriette und ihr Mann haben gelernt, mit wenig Geld auszukommen. Sie teilen seit langem das, was sie haben und was sie können. Bei Oliver Coutinho sind es die handwerklichen Fähigkeiten. In geldfreien Kooperationen tauscht sich Oliver aus. Geht ein Haushaltsgerät kaputt, schließt er sich mit Entwicklern zusammen und druckt fehlende Teile an seinem 3D-Drucker. Die Pläne stellt er kostenfrei ins Netz. Mit ihren unkonventionellen Ideen möchten sie andere anstecken. Henriette hat aufgehört, für ihre therapeutischen Sitzungen Geld zu verlangen. Sie nimmt das, was die Leute geben möchten. Das kann Geld sein, aber auch ein geliehenes Auto oder ein Haarschnitt.

Kaufhaus ohne Geld: "Ort des Schenkens"

Seit einigen Jahren haben sie einen "Ort des Schenkens" initiiert. Ein Geschäft, in das man gut erhaltene Dinge des alltäglichen Lebens bringen und sich schenken lassen kann. Eine Gelegenheit, nicht alles wegzuwerfen, was noch gut erhalten ist, und damit anderen eine Freude zu machen.

Einmal im Jahr organisieren sie auf dem Dorfplatz einen kostenlosen Flohmarkt. Am Ende des Tages holt jede und jeder seine übriggebliebenen Sachen ab. Die letzten Male waren sangesfreudige Menschen dabei, die mit Gitarren und Schlaginstrumenten Lieder für alle begleiteten.

Garten Eden: Jeder darf kostenfrei gärtnern und ernten

Seit 2014 gibt es den "Garten Eden Zell am See". Jeder, der gerne gärtnert, darf hier mitmachen, essbare Pflanzen setzen und auch betreuen. Alle, die vorbeikommen, dürfen die reifen Früchte und Kräuter kostenlos ernten.

Henriettes Vision ist eine "essbare Stadt" Zell rund um den See. Jeder neue Baum, der gepflanzt wird, sollte deshalb ein Obstbaum sein. Gemüse- und Kräuterbeete an jeder Ecke. Alles frei verfügbar. Dazu ist sie jetzt im Gespräch mit der Gemeinde und vielen Menschen. Denn "je mehr Menschen das machen, dass sie nichts mehr verlangen, desto weniger Geld brauchen wir. Und wenn kein Mensch auf der Welt mehr Geld verlangen würde, bräuchte man's gar nicht mehr."

Ganz ohne Geld geht es aber trotzdem nicht. Weite Strecken fährt sie mit dem Zug. Und da braucht sie ein Ticket. Ob sie will oder nicht. Auch wenn sie wegen ihres Lebensstils viel mehr organisieren muss als früher: In ihr altes Leben möchte Henriette nicht mehr zurück.

Mehr zum Thema in der Sendung STATIONEN am Mittwoch, 2. März 2022 um 19 Uhr im BR-Fernsehen und in der BR-Mediathek.